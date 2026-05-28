Tarazona invertirá 197.000 euros en la mejora de la avenida Navarra

El Ayuntamiento de Tarazona iniciará la próxima semana las obras de mejora en la avenida Navarra, en el tramo comprendido entre el número 53 y la cuesta Rudiana. Así lo anunció el alcalde, Tono Jaray, durante la sesión plenaria ordinaria celebrada este miércoles, en la que informó de que la actuación contará con una inversión municipal de 197.000 euros.

El primer edil dio cuenta también de otras actuaciones previstas por el Consistorio. Entre ellas, destacó el cambio de carbón activo de la estación de tratamiento, con una inversión de 25.000 euros, así como la próxima entrega de un nuevo camión para la brigada de obras, cuyo importe supera los 148.000 euros.

Durante el pleno, la corporación municipal aprobó además la declaración de especial interés por concurrir circunstancias sociales y las correspondientes bonificaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO, relativas a la rehabilitación de dos viviendas situadas en el casco histórico de Tarazona.

Talleres de verano y campaña de limpieza

Jaray informó asimismo sobre la puesta en marcha de los talleres de verano, para los que el Ayuntamiento ha destinado 85.000 euros de recursos municipales este año y otros 87.000 euros para 2027. Según explicó, se establece una ratio de 13 usuarios por grupo, de acuerdo con la nueva ordenanza, aunque esta podrá modificarse en función de las necesidades específicas de apoyo educativo que presenten algunos de los niños participantes.

“Se trabaja con Servicios Sociales para valorar a aquellas personas que puedan tener una necesidad especial y, próximamente, se anunciará el proceso de inscripción”, señaló el alcalde.

Otro de los asuntos abordados fue el inicio de una campaña de concienciación ciudadana dirigida especialmente a los propietarios de mascotas, en particular de perros, con el objetivo de mantener una ciudad más limpia. El alcalde subrayó la importancia de no ensuciar y de reforzar la responsabilidad individual en el cuidado de los espacios públicos.

“La empresa de limpieza está haciendo una gran labor desde que se produjo el cambio de empresa adjudicataria, pero es importante no ensuciar y, por tanto, vamos a lanzar esta campaña para concienciar a todo el mundo a través de los medios de comunicación tradicionales y también de las redes sociales”, afirmó Jaray.

Nuevo convenio municipal y situación del PGOU

Durante su intervención, el alcalde también informó de la firma, el pasado 22 de mayo, del nuevo pacto y convenio del personal del Ayuntamiento de Tarazona, que regulará las condiciones laborales de la plantilla municipal hasta el año 2028. “Hemos llegado a una posición en la que tanto trabajadores como representantes del Ayuntamiento nos sentimos cómodos”, destacó.

En relación con el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, Jaray explicó que el documento fue presentado a la corporación municipal en una comisión informativa extraordinaria. La documentación ya ha sido remitida a la Comisión Provincial de Urbanismo, que deberá emitir ahora la correspondiente resolución.

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Por último, el alcalde comunicó que el Pleno Infantil se celebrará el próximo 17 de junio, a las 10.30 horas.