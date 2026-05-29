El Congreso promueve celebrar los 500 años de la llegada del chocolate al Monasterio de Piedra

El Congreso ha aprobado esta semana una proposición no de ley del PSOE que busca fijar en el calendario una conmemoración del quinto centenario de la primera elaboración de chocolate en el mundo occidental, un hito que los socialistas sitúan en 1534 en el Monasterio de Piedra, en el municipio zaragozano de Nuévalos.

Aunque todavía quedan ocho años para conmemorar este 500 aniversario, el PSOE decidió registrar esta iniciativa en el Congreso a finales de enero, coincidiendo con la campaña de las elecciones autonómicas en Aragón.

La propuesta expone el contexto histórico de la llegada del cacao al país y, en concreto, detalla que en 1521 el emperador azteca Moctezuma II ofreció cacao al conquistador español Hernán Cortés y en una carta este último cataloga como "el alimento de los dioses" al chocolate, que procede del término náhuatl xocoatl, compuesto por xoco (amargo) y atl (agua).

Moctezuma descubrió el cacao a Hernán Cortés

Poco después, fue un monje de la orden del Císter, Fray Jerónimo de Aguilar, que acompañó como traductor a Cortés en su viaje a México, el responsable del envío del primer cargamento de cacao, junto con la receta para su elaboración, al abad del monasterio, Antonio de Álvaro.

Eso sí, no fue hasta 1534 cuando la Orden Cisterciense elaboró el primer chocolate a la taza, con una receta a base de cacao, azúcar, canela y vainilla. Así nació la bebida dulce del chocolate a la taza, que posteriormente alcanzaría gran popularidad en distintas cortes europeas, después de que una princesa española lo introdujera en Versalles y el emperador lo difundiera más tarde en Viena.

En la propuesta, el PSOE subraya también la tradición chocolatera de la Orden Cisterciense, así como las propiedades medicinales del chocolate apreciadas entre los siglos XVI y XIX y la vigencia actual de numerosas empresas chocolateras en España.

Celebraciones en 2034

Por todo ello, el Grupo Socialista insta al Gobierno del que es el partido mayoritario a impulsar las acciones necesarias para la conmemoración del quinto centenario del producto en 2034, "en colaboración con las administraciones competentes, las empresas del sector chocolatero, los maestros chocolateros, las academias gastronómicas y cualquier otro agente vinculado a esta actividad".

En concreto, el PSOE propone acordar la organización de un evento final en Aragón en 2034 y promover la declaración institucional de "Aragón, capital mundial del chocolate" durante ese año.

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La propuesta también pide reconocer el potencial turístico que puede representar la puesta en valor de la fabricación del chocolate para numerosos municipios españoles, así como colaborar en la organización de eventos que, con el horizonte del año 2034, permitan difundir "la historia de la llegada del chocolate a España, su relevancia para la gastronomía mundial y la importancia económica del sector en el país".