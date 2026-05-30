El buen tiempo desborda Ordesa y fuerza el cierre del acceso por carretera: "Está especialmente bonito"

Los de la zona dicen que es un clásico. Ordesa está especialmente bonita en esta época del año y muchos eligen este parque nacional para escapar del sofocante calor de las urbes. Prueba de ello es que, desde primera hora de la mañana, se ha tenido que cortar su acceso por carretera desde Torla debido a la afluencia, que ha colapsado la zona de estacionamiento. La decisión se ha tomado sobre las 9:45 horas y no se reabrirá hasta que comience a desalojarse.

Según informan desde el Gobierno de Aragón, este sábado, a primera hora, la carretera A-135 de acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, desde el punto kilométrico 4,8 hasta el 10, ha tenido que ser cortada por exceso de aforo de vehículos. Se trata de una circunstancia habitual en los fines de semana de primavera y otoño. “El parque está precioso en esta época y es habitual que se cierren los accesos”, explica el alcalde de Torla, Jesús Lardiés.

Las excursiones al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido son muy habituales, por lo que, para evitar esta situación, a partir del 19 de junio se pone en marcha un servicio de autobús lanzadera hasta el 20 de septiembre. Este es el calendario que aplica el Ayuntamiento de Torla, aunque su alcalde no descarta tener que revisarlo para adelantarlo también a finales de mayo. “Este año ya es tarde, pero quizá habría que adecuarlo a la nueva realidad y a la demanda”, explica.

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Según explican desde el Gobierno de Aragón, está previsto que al mediodía se reabra al tráfico con normalidad la carretera, una vez que comience a desalojarse el parking tras las excursiones matutinas.