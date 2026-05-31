Biscarrués reúne a un centenar de personas en una paella solidaria para restaurar las campanas de la iglesia
La IV Paella de Primavera permitió recaudar fondos para un proyecto patrimonial que busca recuperar las cuatro campanas históricas y el toque manual, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
Biscarrués volvió ha vuelto a demostrar este fin de semana su compromiso con la conservación del patrimonio local. Cerca de un centenar de personas participaron en la IV Paella de Primavera, una comida popular organizada con el objetivo de recaudar fondos para la restauración de las campanas de la iglesia parroquial.
La jornada se desarrolló en un ambiente festivo y de convivencia, con una amplia participación de vecinos, colaboradores y personas vinculadas al municipio. La iniciativa contó además con la presencia de Aragón Televisión, que dio visibilidad al proyecto y al movimiento ciudadano surgido en torno a la recuperación de uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de Biscarrués.
Gracias a esta cobertura, miles de aragoneses pudieron conocer los trabajos impulsados para restaurar las cuatro campanas históricas y recuperar el toque manual, una práctica reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Los asistentes disfrutaron de una comida popular elaborada por el párroco José Ignacio Martínez, seguida de distintas actividades culturales y de ocio. Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la actuación musical de Kike Lera, que puso el acompañamiento sonoro a una jornada marcada por la participación y el entusiasmo colectivo.
El proyecto de restauración de las campanas ya se encuentra en marcha gracias a la colaboración de distintas entidades y a la implicación de vecinos y personas relacionadas con Biscarrués. Actualmente cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón y está pendiente de la resolución de nuevas solicitudes de ayuda presentadas ante la Diputación Provincial de Huesca y la Fundación Ibercaja, cuyo respaldo sería clave para completar la financiación necesaria.
De forma paralela, continúa abierta la campaña de captación de fondos a través de una plataforma de crowdfunding, que permite colaborar con esta iniciativa de conservación del patrimonio rural. La campaña de recaudación seguirá activa durante los próximos meses hasta completar la financiación necesaria para culminar los trabajos y garantizar la conservación de este legado histórico, cultural y emocional para el municipio y el conjunto del territorio.
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