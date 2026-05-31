Teruel se queda sin luz durante más de una hora afectando a 12.000 vecinos
Una avería en la red de media tensión interrumpió el suministro en el municipio durante más de una hora, afectando a la actividad hostelera.
Los ventiladores y los aparatos de aire acondicionado se han apagado de repente este mediodía en Teruel, donde alrededor de 12.000 vecinos se han quedado sin suministro eléctrico durante algo más de una hora. La incidencia se ha producido entre las 14.20 y las 15.50 horas, coincidiendo con una franja de elevada actividad en bares, restaurantes y comercios, lo que ha generado molestias y complicaciones en plena hora de comidas.
Según han informado fuentes del Gobierno de Aragón, el corte ha afectado tanto al término municipal de Teruel como a varias poblaciones cercanas. La interrupción del servicio se ha debido a una avería registrada en la red de media tensión, que ha provocado un corte total del suministro eléctrico en la zona afectada.
El aviso se ha recibido en torno a las 14.20 horas y, poco después, los técnicos de la compañía eléctrica se han desplazado hasta el área afectada para localizar el origen de la incidencia y restablecer el servicio lo antes posible. Finalmente, el suministro ha quedado recuperado alrededor de las 15.50 horas, según han indicado desde la DGA.
El apagón ha sorprendido a vecinos y establecimientos en un momento especialmente delicado por las altas temperaturas y por la actividad habitual de la hostelería a mediodía. Algunos locales se han visto obligados a interrumpir temporalmente su servicio o a trabajar con dificultades hasta que la luz ha vuelto por completo.
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