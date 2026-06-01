Orihuela del Tremedal, en Teruel, prueba el ‘locker’ inteligente que quiere revolucionar el reparto de paquetes en los pueblos de Aragón

Transformar la logística de última milla en el medio rural mediante soluciones inteligentes, sostenibles y adaptadas a las necesidades de los pequeños municipios para mejorar la cohesión territorial y la calidad de vida de sus habitantes es el objetivo del proyecto de innovación PuntoLocker. Esta iniciativa se ha presentado este lunes en Orihuela del Tremedal, localidad turolense en la que se ejecuta el proyecto piloto, liderado por ALIA, el Clúster Logístico de Aragón, junto a un consorcio multidisciplinar.

PuntoLocker nace con el objetivo de responder a uno de los grandes retos del territorio: la distribución eficiente de mercancías y paquetería en entornos caracterizados por la dispersión, la baja densidad de población, la complejidad orográfica o las deficientes comunicaciones. Así, plantea la implantación de un sistema inteligente de taquillas modulares que permita optimizar la entrega y devolución de productos, reduciendo costes operativos, desplazamientos fallidos y las emisiones asociadas al transporte.

Este lunes se ha instalado un prototipo de este locker inteligente en esta localidad turolense de la Comarca de la Sierra de Albarracín, en un acto en el que se ha explicado a los vecinos su funcionamiento con los representantes del proyecto y el alcalde de la localidad, Rafael Samper Miguel.

El prototipo está conectado a un operador logístico, en este caso la empresa DASA, a través de un software con el que se recogerán métricas de usos, tiempos e incidencias, y se monitorizará la viabilidad operativa y el grado de satisfacción vecinal del proyecto. Todo gracias a un modelo innovador basado en tecnología IoT, conectividad en tiempo real y funcionamiento del locker 24/7.

ALIA impulsa la logística en zonas de baja densidad poblacional con un proyecto de lockers inteligentes con ciencia de datos / Servicio especial

El proyecto está liderado por ALIA, el Clúster Logístico de Aragón, y cuenta con la participación de un consorcio integrado por BTV, empresa encargada del diseño y fabricación del locker así como el desarrollo digital del sistema, integración IoT y software de seguimiento; ZZ DATA LABS, que desarrollará el análisis geoespacial y sociodemográfico para la identificación de ubicaciones óptimas de lockers, y la distribuidora DASA, que realiza entregas en estas poblaciones a diario. También participa la empresa Edtech Solutions, que desarrolla los contenidos formativos para los usuarios; CITET (Centro de Innovación para la Logística y el Transporte de Mercancías) en la coordinación y difusión de resultados, y Zaragoza Logistics Center (ZLC), centro que evaluará el impacto y la escalabilidad del proyecto.

“El comercio electrónico encuentra aún muchas barreras en el medio rural, físicas y de costes, y eso genera graves desigualdades respecto a los entornos urbanos, especialmente donde se quiere asentar población activa”, dice Ángel Gil, director de ALIA, quien subraya que desde el clúster “hemos promovido distintos proyectos que tratan de mejorar el reparto en el medio rural, tanto para operativas diarias como en situaciones de emergencia o para usos estratégicos”.

Uno de los aspectos diferenciales del proyecto es el uso de la inteligencia de datos y análisis geoespacial para determinar las ubicaciones óptimas de instalación. El proyecto incorpora herramientas de ciencia de datos, modelos predictivos y plataformas de gestión digital que permitirán maximizar la eficiencia del servicio. Además, la modularidad y escalabilidad permitirá ajustar las taquillas a las necesidades de cada municipio.

El objetivo final es doble: ofrecer soluciones que apoyen la actividad económica y el comercio local, y por otro, prestar un mejor servicio a la ciudadanía, mejorando el acceso a compras online, recogidas y devoluciones de paquetería fuera de los horarios convencionales.

PuntoLocker es un proyecto de innovación que se desarrolla en el marco del programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministerio de Industria y Turismo.