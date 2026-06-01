Teruel estrena el viaducto de Quiebracántaros en la A-226 para acabar con una curva peligrosa en Cedrillas

El director general de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio, ha supervisado hoy la apertura del nuevo viaducto de Quiebracántaros, situado en el punto kilométrico 24,100 de la A-226, en el término municipal de Cedrillas (Teruel), tras haber superado con éxito la prueba de carga el pasado jueves 28 de mayo.

El nuevo viaducto responde a las necesidades de mejora de la seguridad de un tramo viario en el que los conductores debían enfrentarse a una curva cerrada y peligrosa que ha sido sustituida por esta nueva infraestructura, cuya ejecución se inició hace 14 meses.

Entre las particularidades técnicas del nuevo puente destaca la construcción de los alzados de las pilas y dinteles mediante cimbra autoportante, un sistema que permitió hormigonar los tableros sobre los que discurre la calzada sin necesidad de apoyarse directamente en el terreno, utilizando una estructura que se fue trasladando a lo largo del puente por sus propios medios, avanzando de un vano a otro.

El resultado es un puente de 105 metros de longitud y 11 metros de anchura, con una estructura de tres vanos de 35 metros de luz, cuyo tablero descansa sobre cinco grandes vigas de doble T con un canto de 2,05 metros y un peso de 65 toneladas cada una que le confieren una gran resistencia.

Inaugurado el nuevo viaducto de Quiebracántaros que mejora el trazado y la seguridad en la carretera A-226 / Gobierno de Aragón

Completado al 65% del Plan Extraordinario

Casi dos años después del inicio de las obras del Plan Extraordinario de Carreteras (PEC), las actuaciones en las 51 vías autonómicas incluidas en dicho plan ya se encuentran al 65% de ejecución. Entre ese más de medio centenar de carreteras se encuentra la A-226, que une Teruel con el límite de la provincia con Castellón, y que hoy ha sido protagonista con la inauguración del puente que permite salvar el barranco de Quiebracántaros con mayor seguridad.

Concretamente, la A-226 pertenece al Itinerario 9 del PEC, donde “ya se ha completado el 100% de los acondicionamientos integrales en los 184 kilómetros de las carreteras A-226, A-227, A-1512 y A-1703 que lo componen, mientras que los trabajos de rehabilitación del firme se encuentran ya al final de su ejecución”, según ha confirmado Miguel Ángel Arminio. De esta manera, el grado de ejecución del itinerario supera ya el 83%, lo que se traduce en la ejecución de 33 de los 41 millones de inversión que contempla el itinerario, distribuidos en siete unidades de ejecución.

“Podemos decir que las obras avanzan a buen ritmo y que alguna carretera, como es el caso de la A-1703, estará acabada este mismo mes de junio, mientras que el resto de tramos correspondientes a las otras tres vías estarán finalizados a lo largo del mes de julio, según el plan de obras de la concesionaria Teruel Este-Oeste”, ha concluido Arminio.