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El Ayuntamiento de Huesca aprueba el proyecto de reurbanización del pasaje Abellanas

La actuación tiene un coste superior a los 183.000 euros

Pasaje Abellanas de Huesca.

Pasaje Abellanas de Huesca. / Ayuntamiento de Huesca

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El Periódico de Aragón

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Huesca

El Ayuntamiento de Huesca ha aprobado el Proyecto Refundido de Reurbanización del pasaje Abellanas, que será trasladado ahora al Servicio de Contratación para contratar las obras. La actuación cuenta con un presupuesto global de licitación de 183.764,14 euros, IVA incluido.

El ámbito de actuación se sitúa en el pasaje Abellanas, registrado como calle particular con entrada por la plaza Navarra y salida por la calle del Parque. El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones urbanas de este espacio. La actuación prevista incluye la creación de una plataforma única, sin aparcamientos, la renovación de redes existentes como abastecimiento, saneamiento y alumbrado público, y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

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Además, el proyecto contempla pavimentos similares a los utilizados en la calle Berenguer y la plaza San Antonio, con hormigón lavado y encintados con baldosas. También se prevé la colocación de mobiliario urbano, como papeleras y bancos, así como el estudio de la posibilidad de incorporar arbolado.

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