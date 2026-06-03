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Seguridad Social, Modestia Aparte y Maldita Nerea, en las Fiestas del Ángel de Teruel

La programación musical se celebra del 6 al 9 de julio en el Palacio de Congresos turolense

Imagen de archivo de un concierto de Seguridad Social.

Imagen de archivo de un concierto de Seguridad Social. / Germán Caballero

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El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Teruel

Las Fiestas del Ángel de Teruel contarán con actuaciones de Seguridad Social, Modestia Aparte y Maldita Nerea dentro de una programación musical que se celebrará los días 6, 8 y 9 de julio en el Palacio de Exposiciones y Congresos, nuevo escenario de los conciertos organizados con motivo de La Vaquilla.

El ciclo arrancará el lunes 6 con Melón Diésel junto a las dos formaciones de pop y rock de los años 80 y 90; y días después será el turno de David de María, que compartirá cartel con la banda murciana liderada por Jorge Ruiz. La programación concluirá el jueves 9 con Ultraligera, Ciclonautas y Cobardes, antes de una sesión de DJs, tal y como se ha hecho público este jueves en una rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento turolense.

Todos los conciertos comenzarán a las 23.00 horas, las puertas del recinto se abrirán a las 22.00; y Palacio de Exposiciones y Congresos dispondrá de un aforo máximo de 2.500 personas en cada una de las jornadas.

Las entradas y los abonos ya se encuentran a la venta: en total se han puesto a disposición del público 500 abonos para asistir a los tres días de conciertos por 39,99 euros, y quienes opten por acudir a una única jornada podrán adquirir localidades por 19,99 euros.

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La organización también ha previsto un servicio especial de autobús urbano durante las noches de conciertos, que funcionará hasta las 7.00 horas con el objetivo de facilitar los desplazamientos una vez finalizadas las actuaciones y el resto de actividades programadas en el recinto.

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