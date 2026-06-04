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Aínsa pide al Gobierno de Aragón que declare el municipio como zona de mercado tensionado

El alcalde Enrique Pueyo reclama que aplique el Plan Estatal de Vivienda y escuche las necesidades del territorio ante la insostenible situación

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Zaragoza

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ha pedido al Gobierno de Aragón que inicie de manera urgente los trámites para declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado. Así lo ha aprobado el pleno de Aínsa-Sobrarbe celebrado este miércoles 3 de junio.

Para el alcalde Enrique Pueyo, los municipios con presión turística como este y otros del Pirineo aragonés ven "cómo se incrementa el precio de la vivienda" y esta realidad limita a quienes vivimos en estas localidades: "Biescas hizo lo mismo que nosotros y esperamos que sean más los que alcen la voz próximamente ante esta situación que ya es insostenible”.

En ese mismo sentido, el alcalde ha lamentado que “el Gobierno de Aragón que preside Jorge Azcón prefiera la confrontación y ser insumiso con la Ley Estatal de Vivienda antes que solucionar las necesidades de las personas”, y ha subrayado que “el Plan Estatal de Vivienda permite acceder a nuevas líneas de ayudas estatales y autonómicas vinculadas a vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social”.

Por eso, ha pedido al gobierno aragonés que escuche las reclamaciones del territorio, actúe con responsabilidad y aplique el Plan Estatal de Vivienda.

Desde el propio consistorio ya se han puesto en marcha medidas de su competencia, como la regulación de viviendas de uso turístico, incrementar el IBI a las viviendas permanentemente desocupadas, rehabilitar casas de titularidad municipal para nuevos habitantes o ceder al Gobierno de Aragón un millón de euros y una parcela de sus propiedad para construir vivienda pública.

Junto a la demanda de declaración de zona tensionada, el Ayuntamiento de Aínsa solicita al Gobierno de Aragón la elaboración de un estudio específico sobre la evolución de los precios de alquiler y compraventa, disponibilidad de vivienda habitual y efectos de la presión turística en el municipio.

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“Pedimos también que el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón prioricen a los municipios del Pirineo con especiales dificultades de acceso a la vivienda en las nuevas líneas de ayudas derivadas de la aprobación del plan estatal de vivienda”, ha añadido Enrique Pueyo, quien ha recordado que “hemos tocado techo en cifras de población desde hace dos años porque no hay vivienda disponible y los costes de construcción son actualmente altísimos”.

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