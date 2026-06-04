Daroca vive el día grande del Corpus con unas espectaculares alfombras florales y una multitudinaria procesión

Daroca ha vivido este jueves el día grande de sus fiestas del Corpus Christi, una celebración con casi ocho siglos de historia que ha vuelto a reunir a cientos de vecinos y visitantes en torno a una de las tradiciones más significativas de Aragón como es la Procesión de los Sagrados Corporales y sus espectaculares alfombras florales.

Desde las cinco de la madrugada, más de un centenar de personas han trabajado en la elaboración de cerca de 500 metros lineales de alfombras decorativas. Para su confección se han utilizado serrín teñido de colores, pétalos de flores y plantas aromáticas como tomillo, romero y lavanda, creando un vistoso tapiz floral y olfativo que ha despertado la admiración de vecinos y visitantes.

El resultado ha sido uno de los grandes atractivos de la jornada. Las alfombras, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), han vuelto a convertirse en una de las imágenes más representativas de esta festividad, que también cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

Imagen de la alfombra foral de Daroca. / Servicio Especial

La jornada ha continuado con la solemne eucaristía celebrada en la Basílica de Santa María de los Sagrados Corporales, presidida por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Manuel Escribano Subías. La ceremonia ha estado acompañada por la coral darocense Ángel Mingote, los Infanticos del Pilar y la Capilla de Música de las Catedrales de Zaragoza.

Tras la misa, los fieles han participado en la tradicional Procesión de los Sagrados Corporales hasta la Torreta, recorriendo las calles engalanadas con las alfombras florales. La Banda Municipal de Daroca ha puesto el acompañamiento musical a un acto que ha registrado una elevada participación y se ha desarrollado en un ambiente festivo y solemne.

La celebración ha contado además con una amplia representación institucional. Entre las autoridades asistentes han estado el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero; la vicepresidenta de la institución, Teresa Ladrero; la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, entre otros representantes políticos y sociales.

La jornada ha contado con un gran apoyo institucional. / Servicio Especial

Las fiestas del Corpus de Daroca se celebran del 29 de mayo al 7 de junio y combinan actos religiosos con propuestas culturales, musicales y festivas para todas las edades. El programa incluye actividades infantiles, actuaciones musicales, espectáculos taurinos y animadas noches con orquestas y disyóqueis, con una clara apuesta este año por los grupos y artistas locales.

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Con casi 800 años de historia, la festividad sigue siendo uno de los acontecimientos más importantes del calendario darocense y uno de los referentes del patrimonio cultural y religioso de Aragón.