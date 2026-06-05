La DPZ refuerza su compromiso con el tercer sector con una subida del 56% en las ayudas sociales

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha convocado sus ayudas dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de acción social en la provincia, que este año aumentan un 56 por ciento al pasar de 734.000 euros a 1.150.000.

La convocatoria ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y el plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 1 de julio.

La diputada delegada de Bienestar Social, Mercedes Trébol, ha destacado el importante aumento de estas ayudas, una decisión que, a su juicio, "refleja de forma clara el compromiso de la institución con las personas y con los municipios de nuestro territorio".

"Somos conscientes -ha añadido en una nota de prensa- de que las entidades sociales desempeñan una labor imprescindible, llegando allí donde muchas veces las administraciones no pueden hacerlo de manera directa", y por eso la institución ha querido reforzar su apoyo para que puedan seguir desarrollando su trabajo "en las mejores condiciones".

Además, ha señalado que este aumento de la financiación responde también "a la necesidad de dar respuesta a los nuevos retos sociales que afrontan nuestros pueblos y ciudades".

"Las asociaciones y entidades del tercer sector trabajan cada día con colectivos vulnerables, fomentan la inclusión, combaten la soledad no deseada y contribuyen a mejorar la calidad de vida de miles de vecinos", ha subrayado antes de remarcar que apoyarlas es "invertir en cohesión social, igualdad de oportunidades y bienestar para toda la provincia".

El objetivo de la convocatoria es apoyar la financiación de proyectos que respondan a las necesidades de autonomía personal, integración, cohesión social, convivencia adecuada y necesidades básicas, así como los que deberán atender situaciones de carácter social mediante prevención en los ámbitos de la infancia y la adolescencia, las adicciones y la exclusión social, atención a las necesidades básicas y urgencias sociales, entre otras.

Una de las modalidades de las ayudas se refiere a actuaciones de información, orientación, apoyo y rehabilitación para favorecer la autonomía personal de personas mayores, con discapacidad y niños con necesidad de atención temprana y de las personas cuidadoras, para cuya ejecución sea necesaria la existencia de puestos de trabajo estructurales.

Además, la entidad ha de gestionar un mínimo de tres centros que realicen estas intervenciones en municipios de la provincia de Zaragoza (excluida la capital), como medida para luchar contra la despoblación en el medio rural.

Para esta modalidad se destinará el 60% de los créditos disponibles y la cantidad a solicitar por el beneficiario estará comprendida entre 60.000 y 120.000 euros.

La segunda modalidad incluye el resto de actuaciones de acción social en el mismo ámbito para entidades dedicadas a la prevención de adicciones, exclusión social, atención a necesidades básicas y urgencias sociales, entre otras, que no cumplan los requisitos de la primera.

A ellas se destinará el 40% de los créditos disponibles y la cantidad a solicitar por el beneficiario estará comprendida entre 6.000 y 20.000 euros.

Se consideran gastos subvencionables con carácter general los gastos corrientes vinculados e indispensables para el desarrollo de la actividad o proyecto, como arrendamientos, materiales y suministros no inventariables, servicios profesionales, gastos de transporte y dietas, además de los gastos de personal vinculados al proyecto subvencionado, financieros, de asesoría jurídica o financiera y notariales, siempre que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada.

El periodo de cumplimiento de la finalidad del proyecto será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y el plazo de justificación terminará el 31 de marzo de 2027.