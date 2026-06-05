La Fundación Bodas de Isabel comienza los casting para La Partida de Diego

La Fundación Bodas de Isabel inicia este viernes los talleres-casting para actores, actrices y figuración de cara a las próximas ediciones de 'La Partida de Diego 2026 y Las Bodas de Isabel de Segura 2027'.

Durante todo el fin de semana se desarrollarán distintas sesiones de trabajo con los participantes inscritos, organizadas por grupos de edad, perfiles y experiencia previa.

El objetivo de estos talleres es conocer mejor a las personas que desean formar parte de las recreaciones, valorar sus capacidades interpretativas, su disponibilidad y su posible encaje en los diferentes personajes, escenas y grupos de figuración.

La primera jornada tiene lugar este viernes por la tarde, a partir de las 17.00 horas, con los grupos de participantes más jóvenes, en talleres dirigidos por Sixto Abril. El sábado y el domingo, tanto por la mañana como por la tarde, se sucederán distintos talleres con participantes veteranos y nuevas incorporaciones.

Las sesiones estarán dirigidas por los directores teatrales Marian Pueo y Alfonso Pablo, responsables de la dirección escénica de las recreaciones históricas de la Fundación.

Entre los grupos convocados durante el fin de semana se incluyen también talleres específicos tanto para participantes veteranos como nuevos, con el fin de valorar perfiles que puedan encajar en personajes principales y secundarios de La Partida de Diego y Las Bodas de Isabel.

De este proceso saldrá el reparto inicial de 'La Partida de Diego 2026', que se celebrará en Teruel del 2 al 4 de octubre, incluyendo personajes principales, familias, cortejos, escenas colectivas y figuración.

La idea es que todos puedan participar en ambas partes de la historia de los Amantes. Además, estos talleres permitirán iniciar el trabajo de selección y preparación de cara a Las Bodas de Isabel de Segura 2027, previstas del 18 al 21 de febrero.

Dentro del proceso, se realizará también una primera preselección de posibles perfiles para los personajes de Isabel y Diego. Las personas seleccionadas pasarán posteriormente a un casting específico para estos papeles protagonistas, que tendrá lugar el lunes por la tarde, a partir de las 17.30 aproximadamente.

La Fundación recuerda que estos talleres forman parte del proceso de preparación artística y organizativa de unas recreaciones cada vez más complejas, que requieren meses de trabajo previo.

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