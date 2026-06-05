La Policía Local de Huesca recibe la Medalla de Oro de la ciudad en su 165 aniversario: "La seguridad no es solo ausencia de delito"

La Policía Local de Huesca ha recibido este viernes la Medalla de Oro de la ciudad en la celebración de su 165º aniversario, un acto que también ha reconocido a sus agentes y en el que han participado distintas unidades policiales.

La ceremonia, celebrada en la plaza de la Universidad, ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gemma Allué, y el intendente jefe de la Policía Local, Nicolás Hernández, además de miembros de la corporación municipal y autoridades civiles y militares.

Durante la ceremonia se ha entregado la bandera conmemorativa del aniversario y se ha realizado un desfile ante las unidades formadas y las autoridades asistentes, entre ellas, la de Atestados, el Equipo de Protección y Ayuda a la Familia, la Unidad Canina de Apoyo y Seguridad, la de Seguridad Ciudadana y los miembros de la Jefatura del Cuerpo, pertenecientes a la Escala Técnica y de Mando.

En el acto se ha felicitado de forma pública a agentes por intervenciones destacadas como el auxilio a una persona mayor en la calle Alfonso II de Aragón, así como una actuación para detener a un traficante de drogas en el paseo Ramón y Cajal.

También se han entregado Cruces al Mérito Profesional con distintivo blanco a varios agentes por su actuación en una agresión con arma blanca en un establecimiento de la calle Padre Huesca.

La alcaldesa ha destacado que esta distinción "no reconoce únicamente una trayectoria de 165 años", sino "una forma de entender el servicio público" y "la confianza que los oscenses depositan en sus agentes".

La regidora ha señalado que los reconocimientos concedidos a los agentes representan el esfuerzo diario de la organización y ha defendido que "la seguridad no es solo ausencia de delito", sino que es "la garantía de nuestra vida en libertad" y que por ello Huesca "sigue siendo una de las ciudades más seguras de España".