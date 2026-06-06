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Alcañiz inicia una nueva campaña de arreglo de caminos

En total se va a actuar sobre unos 150 o 175 kilómetros

Una de las máquinas que trabaja estos días en el arreglo de diferentes caminos en el municipio de Alcañiz.

Una de las máquinas que trabaja estos días en el arreglo de diferentes caminos en el municipio de Alcañiz. / Ayuntamiento de Alcañiz

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El Periódico Extremadura

El Periódico de Aragón

El Ayuntamiento de Alcañiz está reparando estos día varios caminos del municipio con maquinaria de la Diputación de Provincial de Teruel (DPT). En concreto, se está trabajando en varios tramos del Plano, junto a la Ermita de San Miguel y a la Salada Grand. Se trata de vías muy transitadas por los agricultores que realizan la cosecha de cereal en el término municipal de Alcañiz. Debido a las lluvias registradas meses atrás, muchos de ellos se encuentran muy deteriorados.

Además de atender las urgencias que puedan suceder en las próximas semanas, está previsto que se actúe en las siguientes zonas: Pasamán, Camino de El Taratrato junto al término municipal de Hijar, Camino de la Estanca, la Cuesta Picamuelas, Val de Prior, Val Blanca, Val de las Fuesas además de varios caminos aledaños a las pedanías de Valmuel y Puigmoreno.

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En total se va a actuar sobre unos 150 o 175 kilómetros. En este periodo de tiempo se han acondicionado hasta 360 kilómetros de caminos, que sumados a los 500 que ya se arreglaron los dos pasados años dan 850 kilómetros de vías repasadas.

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