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Calatorao invierte 18.400 euros en la climatización de su colegio

El CEIP Domingo Jiménez Beltrán tendrá seis nuevos equipos de aire acondicionado antes de que finalice el presente curso escolar

Proceso de instalación de la nueva climatización en el colegio.

Proceso de instalación de la nueva climatización en el colegio. / Servicio Especial

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Fernando Carnicero

Fernando Carnicero

El colegio público de Educación Infantil y Primaria Domingo Jiménez Beltrán de Calatorao va a contar con equipos de climatización antes de que finalice el presente curso escolar.

La empresa adjudicataria de la licitación está finalizando los trabajos en esta misma semana. «Hemos instalado seis unidades de climatización para que los niños y profesores puedan desarrollar con más comodidad sus tareas en esta recta final del curso», indica David Felipe, alcalde de la localidad.

La inversión se eleva a 18.400 euros y ha sido posible al contar el ayuntamiento con la colaboración de Red Eléctrica. «Esta subvención se enmarca en las actuaciones que giran en torno al proyecto Rhodes, que supone la instalación de un centro de datos en Calatorao», explica el alcalde. «Red Eléctrica está construyendo la subestación que suministrará la electricidad al centro de datos», recuerda Felipe.

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La nueva instalación, consideran desde el ayuntamiento, «no supondrán un gran incremento del consumo eléctrico», que proviene de las placas solares instaladas en los tejados del colegio.

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