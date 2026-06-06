Frente común en el sector sanitario de Barbastro por la falta de profesionales
Once consejos de salud de la zona y las plataformas en defensa del hospital y de afectados oncológicos aprueban una hoja de ruta para exigir soluciones
Representantes de los consejos de salud de las distintas zonas básicas de salud del sector Barbastro, junto con la Plataforma en Defensa del hospital de la ciudad y la Plataforma de Afectados por Oncología del mismo centro hospitalario se reunieron esta semana en Monzón para aprobar un documento conjunto sobre la situación sanitaria del sector y las necesidades detectadas en Atención Primaria, en el hospital y en atención oncológica.
A la reunión asistieron once de los quince consejos de salud y representantes de la Plataforma en Defensa del hospital de Barbastro y de afectados de Oncología del mismo centro hospitalario.
El documento es el resultado de un proceso participativo iniciado el pasado mes de mayo, cuando los distintos consejos de salud acordaron analizar y debatir en sus respectivos ámbitos los informes elaborados por las entidades participantes. Tras ese trabajo previo, las aportaciones realizadas fueron puestas en común y consensuadas en una posición única compartida.
Los asistentes aprobaron también una hoja de ruta común para trasladar las conclusiones y propuestas recogidas en el documento a las distintas administraciones e instituciones competentes. «El acuerdo alcanzado constituye un acuerdo formal de participación ciudadana, respaldado por los órganos de representación sanitaria de la zona, y refleja la preocupación existente por garantizar una atención sanitaria pública suficiente, cercana, accesible y de calidad para toda la población del sector Barbastro, especialmente en el medio rural», explicaron.
Las preocupaciones trasladadas se basan en tres ejes principales: la falta de profesionales en el hospital de Barbastro, la situación del servicio de oncología de este centro hospitalario, y la de la Atención Primaria del sector. Los consejos de salud consideran que la sanidad pública constituye un elemento esencial para la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el mantenimiento de la calidad de vida en nuestros municipio.
Por ello, informaron de que el documento será remitido a los ayuntamientos, a las comarcas, a la Diputación Provincial de Huesca (DPH), a grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Aragón, a la dirección de Atención Primaria y del hospital de Barbastro, a la gerencia del sector Barbastro, a la gerencia del Salud, a la consejería de Sanidad y a la Justicia de Aragón. También solicitarán reuniones presenciales con alguna de las entidades.
Los participantes manifestaron su voluntad de continuar trabajando conjuntamente y mantener mecanismos de coordinación.
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