El Ayuntamiento de Teruel refuerza la limpieza de La Vaquilla con más rutas, días y equipos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha adjudicado el contrato del servicio de limpieza de las Ferias y Fiestas de la Vaquilla del Ángel a la empresa FCC Medio Ambiente por un importe de 349.078,22 euros para los dos próximos años. El nuevo contrato eleva la inversión anual hasta los 175.000 euros, lo que supone un incremento cercano al 18% respecto al anterior.

El primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cruzado, ha explicado que este aumento responde a la incorporación de nuevos medios y a la ampliación del dispositivo de limpieza durante los días posteriores a la celebración.

El contrato incorpora dos equipos de baldeo, una cuba de gran capacidad y un equipo específico para calles estrechas y rincones, además de una barredora adicional.

Cruzado ha destacado que el principal refuerzo se centrará en las jornadas posteriores a la Vaquilla. Hasta ahora, los trabajos extraordinarios se desarrollaban el martes y el miércoles tras las fiestas.

Con el nuevo contrato, el operativo se extenderá también al jueves y al viernes, con equipos de baldeo y limpieza. Según ha indicado, la elevada afluencia de público durante la celebración dificulta muchas actuaciones, por lo que el Ayuntamiento ha optado por reforzar las labores una vez finalizados los actos festivos.

"Este contrato se ha venido mejorando desde hace tiempo con más rutas, más días y más equipos", ha señalado Cruzado, quien ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno con la mejora continua de los servicios públicos.

La Junta de Gobierno también ha autorizado varios gastos vinculados a la programación de las Fiestas del Ángel 2026. Entre ellos figura el concierto 'Yo también fui a la EGB', que se celebrará el 5 de julio en el Auditorio del Parque de los Fueros, con una inversión de 12.527 euros.

Asimismo, se han aprobado 6.156,17 euros para actuaciones infantiles, 5.735 euros para el Festival de Jotas y 7.884,90 euros para la celebración del III Festival On Music Teruel.

Otros acuerdos

Entre los acuerdos adoptados destaca la aprobación de un convenio con Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín para financiar el proyecto 'Hogar con Corazón' durante 2026. La aportación municipal asciende a 30.000 euros. Cruzado ha explicado que se trata de un convenio que el ayuntamiento suscribe por segunda vez con la entidad para respaldar este proyecto social.

Además, el Ayuntamiento ha aprobado la firma del convenio de colaboración con la Fundación Bodas de Isabel para el próximo año, dotado con 85.000 euros.

Durante su comparecencia, Cruzado ha explicado que este martes comenzarán las obras de mantenimiento para reparar la calzada de la plaza Fray Anselmo Polanco, conocida popularmente como plaza de la Marquesa. La actuación obligará al cierre total al tráfico de la plaza mientras duren los trabajos.

El ayuntamiento habilitará desvíos alternativos para garantizar la circulación en las calles del entorno. La previsión municipal contempla finalizar las obras el jueves, aunque los trabajos podrían prolongarse hasta el viernes si surgen imprevistos.

El primer teniente de alcalde ha explicado que esta intervención tiene carácter provisional y responde al deterioro que presenta actualmente el pavimento.

Según ha recordado, el ayuntamiento ya redacta un proyecto integral para remodelar este espacio mediante una plataforma única, similar a la existente en otras calles del Centro Histórico.

"Ahora mismo únicamente se va a mejorar la superficie para que quede en buenas condiciones de uso. La actuación definitiva llegará con el proyecto que estamos redactando", ha indicado.

Piezómetros

La Junta de Gobierno ha aprobado las certificaciones correspondientes a las obras de perforación de sondeos piezométricos en la calle San Francisco, ejecutadas por la empresa Geodeser.

Cruzado ha informado de que ya están operativos los trece sondeos instalados, diez de ellos entre el Óvalo y la Colmena y otros tres en el Camino de la Estación. Estos dispositivos permitirán controlar la evolución del nivel freático mediante mediciones continuas.

El concejal ha explicado que los datos recopilados servirán para conocer mejor el comportamiento del subsuelo y facilitarán la toma de decisiones técnicas en el futuro.

Asimismo, ha indicado que los geólogos de la Diputación Provincial serán los encargados de realizar el seguimiento de estos datos y de determinar la periodicidad de los controles.

La Junta de Gobierno ha aprobado la venta directa de una parcela sobrante en el polígono 22 por 888,60 euros a un propietario colindante. Asimismo, ha acordado la prórroga hasta julio de 2027 del contrato para la gestión de vehículos abandonados y chatarra depositados en instalaciones municipales y ha aprobado una modificación del contrato de mantenimiento de grupos electrógenos y bombas de agua para incorporar el Centro Sociocultural del barrio de San León.

También se ha concedido una prórroga hasta el 3 de julio de 2026 para concluir las obras de mejora de pavimentos y aceras en la calle La Merced.

Cruzado ha explicado que la ampliación del plazo obedece a diversas incidencias detectadas durante la ejecución de los trabajos, entre ellas afecciones en la red de gas, la retirada de fibrocemento y una avería en la red de abastecimiento de agua.

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Por último, en despacho extraordinario se ha aprobado la venta de dos parcelas municipales destinadas a la construcción de viviendas unifamiliares, situadas en las calles Jerónimo Soriano y El Molinazo, mientras que otras tres parcelas han quedado desiertas.