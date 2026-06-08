El Plan Impulso Provincial de Huesca alcanza los 20 millones de euros en su edición más ambiciosa

La Diputación Provincial de Huesca destinará más de 20 millones de euros al Plan Extraordinario de Impulso Provincial 2026, la mayor convocatoria extraordinaria de su historia y que incluye por primera vez líneas de actuación en materias de eficiencia energética y accesibilidad para los municipios altoaragoneses.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha presentado este lunes junto al diputado de Obras, Álvaro Bescós, los detalles del nuevo Plan Impulso Provincial que se someterá a aprobación en el pleno el este viernes.

Tal y como ha explicado Claver ante los medios de comunicación, el plan se estructura en dos grandes líneas, una primera dotada con cerca de 16 millones para inversiones municipales y una segunda con algo más de 4 millones de euros destinada al acondicionamiento de caminos municipales, cuya convocatoria se publicará el próximo mes de septiembre.

La principal novedad de esta edición es la reserva en la primera línea de 1,6 millones de euros para actuaciones en materia de accesibilidad, con el objetivo de eliminar barreras y adaptación de espacios inclusivos, y la misma cantidad para proyectos de eficiencia energética como la mejora del alumbrado público, la renovación de instalaciones térmicas o el desarrollo de energías renovables.

Dentro de esta primera línea, el 80 % restante, que equivale a 12,8 millones de euros, serán de libre disposición para los ayuntamientos, que podrán financiar obras, equipamientos o actuaciones relacionadas con la vivienda, por ejemplo.

Claver ha señalado que la vigencia del programa será para los años 2026 y 2027 con el objetivo de planificar la ejecución de las actuaciones ante la escasez de mano de obra.

El presidente de la institución provincial ha destacado el incremento de forma progresiva del presupuesto del Plan Impulso desde su creación en 2023, cuanto contó con siete millones de euros, en la segunda edición con ocho, el año pasado sobrepasó los catorce millones y en esta edición llegando a los veinte.

En ese sentido, Claver ha calificado la cifra a disposición de los municipios altoaragoneses como “la mayor convocatoria extraordinaria impulsada por la DPH y que va a dotar de más recursos a los 202 ayuntamientos de la provincia para mejorar infraestructuras y servicios”.

Tras su aprobación definitiva, la Diputación convocará de forma inmediata las ayudas correspondientes a la primera línea, adelantará el 100 % de las subvenciones una vez concretadas las actuaciones y simplificará los trámites administrativos, ya que inicialmente será suficiente una memoria descriptiva firmada por un técnico competente.

Según ha añadido Claver, las inversiones planificadas durante su mandato superan en veinticinco millones las del anterior mandato completo, en 2022, y forman parte de una estrategia provincial para favorecer el desarrollo rural y complementar otras líneas en ámbitos como la vivienda, la videovigilancia, el patrimonio eclesiástico y las escuelas rurales.

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El presidente de la DPH ha indicado que el criterio de reparto será mediante “el principio de ruralidad, recibe más por habitante el municipio más pequeño que el más grande” y con el Plan de Caminos, que se presentará en septiembre, se “tendrá en cuenta la superficie del término municipal, superficie cultivada y número de explotaciones ganaderas”.