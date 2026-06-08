La peculiar iglesia de 1840 declarada BIC y que va a recuperar su torre

El Ayuntamiento de Calatorao podrá recuperar la torre y el chapitel de la iglesia de San Bartolomé, una obra arquitectónica de estilo neoclásico, que se terminó de construir en 1840 y que presenta importantes deterioros en los elementos que rematan la edificación.

Las obras de rehabilitación, valoradas en 170.000 euros se podrán acometer gracias a un convenio de colaboración con diferentes entidades: 60.000 euros los aporta la Diputación Provincial de Zaragoza; el Ayuntamiento de Calatorao hace lo propio con 20.000 euros, mientras que el Arzobispado contribuye con 70.000 euros, que provienen de la venta al consistorio del antiguo cine; una transacción que incluía el compromiso de repercutir parte del montante de la enajenación al municipio

El alcalde de Calatorao, David Felipe Lallana, explica que la subvención está concedida y que todas las partes sellaron su acuerdo, de manera que “a partir de ahora podemos concentrarnos en la recuperación de la única iglesia del pueblo, (aunque hay más capillas diseminadas en el término municipal) y poner a salvo nuestro patrimonio".

El Ayuntamiento se encargará de contratar a los arquitectos que han de elaborar el proyecto, y de licitar la obra, algo que se abordará en el primer trimestre del próximo año, después de que Patrimonio del Gobierno de Aragón dé su visto bueno al planteamiento.

La intervención actuará en la torre, conformada por un cuerpo ciego de planta cuadrada sobre el que se eleva el espacio destinado a alojar las campanas, de traza octogonal y construido en ladrillo, con vanos adintelados. Lallana explica que el proyecto será respetuoso con las características de la iglesia, que se yergue sobre la base de un templo anterior, y con el castillo, que se alza a su lado y conforma un conjunto especialmente protegido.

“En nuestro pueblo, como en muchos de Zaragoza, trabajamos constantemente con el tiempo, ya sea consolidando el presente, buscando posibilidades de futuro o recuperando el pasado, que conforma nuestra manera de ser y nos obliga y nos compromete con un patrimonio que hay que cuidar y transmitir para las siguientes generaciones”.

Y buena muestra del respeto al patrimonio en Calatorao lo representa el castillo, una fortaleza del siglo XII, que experimentó importantes obras a lo largo de la historia hasta conformar en el siglo XVI el actual palacio aragonés o castillo de los Priores. Desde 1998 es propiedad del Ayuntamiento, que ha ido poco a poco realizando obras de restauración.

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Ahora el consistorio ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el 2% Cultural, dado que se trata de un edificio incluido en la relación de castillos considerados Bienes de Interés Cultural (BIC) para poder habilitar el interior y convertirlo en un espacio que muestre la historia de Calatorao, reproduciendo incluso documentos que están en poder del Cabildo de Zaragoza, al que la localidad perteneció durante 700 años, y que narran con detalle la vida en este enclave.