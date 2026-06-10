La Diputación de Zaragoza lanza su proyecto para instalar cargadores de coche eléctrico en todos los pueblos

La Diputación de Zaragoza ha puesto en marcha el proyecto para instalar cargadores de coche eléctrico en todos los municipios de la provincia. El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, ha enviado una carta a todos los alcaldes y las alcaldesas solicitándoles que comuniquen a la institución si están interesados en formar parte de la nueva red provincial de electrolineras públicas y 270 de los 292 ayuntamientos zaragozanos ya han confirmado que quieren adherirse a esta iniciativa pionera.

El proyecto será totalmente gratuito para los consistorios y cuenta con una partida presupuestaria de 4,5 millones de euros. El objetivo de la Diputación de Zaragoza es que los cargadores empiecen a implantarse este mismo año, y con esos fondos está previsto llegar tanto a todos los municipios de la provincia como a sus 44 barrios rurales y a las 3 entidades menores.

“La nueva red de electrolineras de la Diputación de Zaragoza quiere llegar a todos los núcleos principales de población de la provincia, 339 en total, con instalaciones que cumplirán la normativa AFIR para el acceso público a la recarga de coches eléctricos. A los municipios no les va a costar ni un euro, pero antes de redactar los pliegos para tramitar la correspondiente licitación necesitábamos saber cuántos ayuntamientos están interesados”, explica Sánchez Quero, que también destaca que este proyecto colocará a los municipios zaragozanos “en la vanguardia de la movilidad verde”.

Descarbonización y reducción de la brecha de servicios

“Desde la Diputación de Zaragoza llevamos ya años apostando por un desarrollo rural sostenible y respetuoso con el medio ambiente con proyectos como el Servicio Ecoprovincia, que recicla la basura del contenedor verde en 265 municipios, o el plan de 19 millones de euros que aprobamos para fomentar la instalación de plantas de autoconsumo en nuestros pueblos”, recuerda el presidente. “Ahora damos un nuevo paso con la implantación de una red de electrolineras públicas que sin duda contribuirá decisivamente a que los municipios zaragozanos vayan pasando gradualmente de los vehículos con combustibles fósiles al coche eléctrico”.

Para conseguirlo, la Diputación de Zaragoza va a poner a disposición de los ayuntamientos una propuesta de infraestructura común ofreciendo puntos de recarga pública accesibles para todos los usuarios y las usuarias de coches eléctricos. “Además de contribuir a la descarbonización seguiremos avanzando en una línea de trabajo fundamental para nosotros: reducir la brecha de servicios entre las ciudades y el medio rural, en este caso en un ámbito del que casi ni se hablaba hace unos años pero que hoy debe ser una prioridad: la transición al coche eléctrico”, subraya Sánchez Quero.

OTROS PROYECTOS VERDES

Servicio Ecoprovincia

Hace tres años la Diputación de Zaragoza puso en marcha el servicio Ecoprovincia, un proyecto pionero que permite reciclar la basura del contenedor verdeen 265 municipios zaragozanos y ya ha gestionado casi 200.000 toneladas de residuos. Antes toda esa basura se enterraba directamente sin ningún tratamiento previo. Ahora, gracias a Ecoprovincia y a una inversión de 24 millones de euros financiada íntegramente por la DPZ, se lleva al Ctruz de Zaragoza para separar y reutilizar la que aún puede aprovecharse.

Noticias relacionadas

Plantas de autoconsumo

A finales de 2023 la Diputación de Zaragoza aprobó dos planes extraordinarios de ayudas que en total distribuyeron 19 millones de euros para que 201 ayuntamientos de la provincia pudieran poner en plancha plantas de autoconsumo para genera electricidad verde y a buen precio. Además, más de la mitad de esas instalaciones generaran excedentes que permitirán abaratar la tarifa de la luz de los vecinos.