Tarazona busca dar un nuevo uso educativo al antiguo centro de salud para ampliar el IES Tubalcain

El Servicio Provincial de Educación ha visitado las instalaciones del antiguo centro de salud con el objetivo de evaluar la posibilidad de ampliar las dependencias del IES Tubalcain mediante el aprovechamiento de este espacio actualmente sin uso.

Durante la visita, los técnicos y el inspector de Educación, acompañados por la concejal de Educación, Ana Calvo, realizaron una revisión de la estructura y las características del edificio para analizar su adecuación a las necesidades del centro educativo.

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha subrayado la importancia de este avance, recordando que en 1957 el ayuntamiento cedió los terrenos para uso sanitario, y destacando el trabajo realizado para impulsar ahora su recuperación y puesta a disposición de la ciudad. “Nuestro deseo es que estos terrenos reviertan de nuevo a la ciudad, para que vuelvan a tener un uso útil y al servicio los ciudadanos, dando respuesta, en este caso a las necesidades educativas, aprovechando un espacio público actualmente sin uso”.

El Servicio Provincial de Educación estudia la ampliación del IES Tubalcain en el antiguo centro de salud / Servicio especial

Por su parte, la concejala de Educación, Ana Calvo, ha señalado que “supone un paso importante en la búsqueda de soluciones que permitan responder a las necesidades de crecimiento y mejora de las infraestructuras educativas en la ciudad”.

Tras la visita, los representantes del Servicio Provincial de Educación se desplazaron al instituto, donde mantuvieron una reunión con el equipo directivo para conocer de primera mano las necesidades actuales del centro y estudiar posibles actuaciones futuras.