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Los vecinos del número 4 de Santa Clara ya tienen fecha para volver a casa

El Ayuntamiento de Huesca espera la documentación final de obra para firmar el permiso de habitabilidad del edificio 4 de Santa Clara

Fincas afectadas en la plaza Santa Clara de Huesca.

Fincas afectadas en la plaza Santa Clara de Huesca. / Servicio Especial

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El Periódico de Aragón

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Huesca

El Ayuntamiento de Huesca está a la espera de recibir la documentación que acredite el final de obra del edificio número 4 de Santa Clara, para una vez comprobados los trabajos, firmar el permiso de habitabilidad.

Esto supondría el regreso de los vecinos que el pasado mes de noviembre fueron desalojados de sus viviendas, tras haberse detectado deficiencias estructurales en los edificios. Fueron desalojados los bloques 1, 2, 3 y 4 y mientras los vecinos del edificio 1 pudieron regresar a sus casas para Navidad, ya que este edificio no presentaba riesgo, el resto de vecinos están esperando regresar, toda vez finalicen las obras.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha indicado: "Una vez que hayan finalizado por completo tanto las obras de sujeción de los pilares como todo el saneamiento de las arquetas, que por lo que nos consta están trabajando sólo en el número 4, la dirección facultativa tendrá que presentar al Ayuntamiento la documentación final de obra y, entre todos, analizar si pueden volver o no escalonadamente".

Asimismo, Orduna ha informado de que se espera que las obras finalicen esta primera semana del mes de julio, "lo que no significa que los vecinos puedan entrar a su casa, ya que no sólo hay que acabar las obras de los pilares, sino que también hay que acometer el sistema de saneamiento de las arquetas, que se ha encontrado perjudicado y, en parte, ello explica que la humedad subiera a los pilares y se produjera la carbonatación".

Ha explicado la regidora que "las obras de la calle Padre Huesca han ayudado a evidenciar cómo estaba ese sistema de tuberías que accede a estos cuatro edificios".

Fechas

La dirección de obra apuntó la posibilidad de que los vecinos pudieran volver a su casa en agosto. Mientras que el Ayuntamiento cuando dio la orden de desalojo habló de un año como posible fecha de regreso.

En este punto, la alcaldesa ha reconocido que las obras van bien pero que hay que ser cautelosos. "Las obras van bien, pero hay que ser cautelosos, no vaya a ser que al actuar en el 2 y en el 3 surja otra patología, como la que ha sucedido con las arquetas, por eso prefiero ser cautelosa cuando hablamos de obras y cuando hablamos de seguridad".

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"Las obras van bien y las ayudas ya las hemos sacado y estos días acaba el plazo para solicitarlas y si todo fuera bien antes de San Lorenzo podrían volver, pero insisto, hay que finalizar obra, documentación, resolución y luego que entren los vecinos", ha concluido Lorena Orduna.

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