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Ayudas de la DPZ para comprar suelo industrial: requisitos, dotación y plazo para solicitarlas

La Diputación de Zaragoza destina 300.000 euros a subvencionar la adquisición de suelo municipal para empresas que quieran instalarse, ampliarse o trasladarse en municipios de la provincia

La DPZ convoca sus ayudas para incentivar la adquisición de suelo industrial en los municipios de la provincia dotadas con 300.000 euros

La DPZ convoca sus ayudas para incentivar la adquisición de suelo industrial en los municipios de la provincia dotadas con 300.000 euros / DPZ

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Diputación de Zaragoza ha convocado su plan de ayudas para incentivar la adquisición de suelo industrial de propiedad municipal en la provincia, dotado con 300.000 euros, cuyas bases ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ).

Su objetivo es incentivar el desarrollo económico del medio rural, subvencionando la compra de suelo municipal a empresas que quieran asentarse en algún municipio de la provincia. Los interesados tienen de plazo hasta el 15 de octubre para presentar sus solicitudes.

“Este plan refleja el compromiso de la Diputación Zaragoza con el desarrollo económico de nuestros municipios”, ha asegurado la diputada delegada de Bienestar Social y Desarrollo, Mercedes Trébol, quien ha añadido que con una dotación de 300.000 euros “queremos facilitar que los ayuntamientos puedan impulsar la adquisición de suelo industrial de titularidad municipal y pública, creando nuevas oportunidades para atraer empresas, generar empleo y fijar población en el territorio”.

Desde la institución provincial “entendemos que la actividad industrial es un motor de crecimiento que genera importantes beneficios sociales” y que allí donde se implantan nuevas iniciativas empresariales “se crean puestos de trabajo, se fortalecen los servicios y se contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos”, ha añadido la diputada y por ello “apostamos por medidas que favorezcan la disponibilidad de suelo industrial y mejoren la competitividad de nuestros municipios”.

Actuaciones subvencionables

Se consideran actuaciones subvencionables las inversiones realizadas por adquisición de suelo industrial de propiedad municipal y/o público, destinadas a actividad empresarial, profesional o industrial, en algunos de los polígonos o áreas de desarrollo o suelo industrial de los municipios de la provincia de Zaragoza y siempre que la adquisición del suelo tenga por finalidad la instalación de nuevas empresas, la ampliación o aumento de superficie del centro empresarial o el traslado de empresas existentes del núcleo urbano a polígono o área industrial.

Dicha adquisición va vinculada al mantenimiento, durante un periodo mínimo de cinco años, a destinar el fin concreto para el que se concedió, en este caso la inversión para actividad empresarial, profesional o industrial.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas o jurídicas que adquieran suelo industrial conforme al planeamiento urbanístico del municipio y lo destinen a actividad profesional o empresarial.

Se consideran gastos subvencionables el coste de la adquisición del suelo. El plazo para adquirirlo se extiende desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026. Asimismo, ningún beneficiario podrá recibir una subvención superior a 100.000 euros, ni en porcentaje superior al 40% del coste de adquisición del suelo.

Los municipios

Mediante este plan se conceden subvenciones para la adquisición de suelo industrial de propiedad municipal y público en todos los municipios de la provincia de Zaragoza, salvo los siguientes: Alfajarín, Botorrita, El Burgo de Ebro, Cadrete, Cuarte de Huerva, Fuentes de Ebro, Jaulín, María de Huerva, Mediana de Aragón, Mozota, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, La Puebla de Alfindén, San Mateo de Gállego, Utebo, Villafranca de Ebro, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, Zaragoza y Zuera.

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Únicamente se considerará suelo industrial aquellas parcelas ubicadas en zonas que tengan la calificación de uso industrial conforme al planeamiento urbanístico del municipio.

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