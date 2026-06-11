Teruel
Bruselas registra como indicación geográfica protegida a la Trufa Negra de Teruel
Su inscripción se ha realizado tras la solicitud de España y la CE no ha recibido ninguna declaración de oposición al respecto.
La Comisión Europea (CE) ha inscrito la indicación geográfica protegida (IGP) Trufa negra de Teruel en el registro de indicaciones geográficas de la Unión Europea (UE), según recoge este jueves en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
Según el texto, su inscripción se ha realizado tras la solicitud de España para su incorporación en el registro y la CE no ha recibido ninguna declaración de oposición al respecto.
Según la Asociación de Trificultores de Teruel, con sede social en la localidad turolense de Sarrión, la trufa negra de Teruel es un hongo hipogeo de la case Asmcomicetos que se asocia a las raíces más finas de ciertas plantas superiores como encinas, robles o coscojas sin las cuales son incapaces de sobrevivir de forma natural.
La trufa negra de Teruel es de aspecto globoso, áspero e irregular a modo de tubérculo negro y subterráneo, de tamaño y peso variables y su aspecto y tamaño dependen de la época del año.
En primavera resulta inapreciable a simple vista; en verano, cuando ya ha crecido algo, es rojo claro; al final del otoño comienza a madurar y se va poniendo marrón negruzco con manchas herrumbrosas y luego negro, con la superficie cubierta de verrugas
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