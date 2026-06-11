Huesca
Las guerras nobiliarias entre Urriés y Gurrea salen a la luz en Huesca
La exposición del Archivo Histórico Provincial de Huesca desvela los enfrentamientos nobiliarios que marcaron el siglo XV en la ciudad y su entorno
El Archivo Histórico Provincial de Huesca ha presentado este jueves una exposición dedicada a las guerras nobiliarias que enfrentaron durante todo el siglo XV a las familias Urriés y Gurrea que convirtieron a la ciudad y su entorno en escenario de conflictos por el poder.
La muestra, presentada por el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, y el director del Archivo Histórico Provincial de Huesca, Juan José Generelo, conmemora el Día Internacional de los Archivos y reúne documentos originales de un episodio poco conocido de la historia altoaragonesa.
Olloqui ha destacado durante la presentación el papel de los archivos para la justicia, la memoria, los derechos y el futuro, y ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Aragón sitúa la historia y el patrimonio como uno de los hechos diferenciales de la comunidad.
En el caso del Archivo Histórico Provincial de Huesca, “guarda parte de la memoria del Monasterio de Sijena, del esplendor de la Corona de Aragón” y de la aportación de los aragoneses “en la construcción de la idea de España”, donde también se encuentra “el legado de Joaquín Costa, que guarda el sueño de un Aragón mejor”, ha dicho.
Por su parte, Generelo ha explicado que esta exposición pretende divulgar una parte del legado de la institución y dar a conocer un conflicto en el que han participado los investigadores de la Universidad de Zaragoza María Teresa Iranzo y Carlos Laliena.
Una de las muestras más valiosas de la exposición son los protocolos notariales de Antón de Bonifant, que dejó constancia de los numerosos episodios del enfrentamiento entre ambas familias.
“Urriés y Gurrea son las dos grandes familias que se enfrentaron en esta época, se peleaban por cuestiones de prestigio y de honor. Pero arrastraron a todo el conjunto de la ciudad y, al menos, a la comarca de la Hoya”, ha indicado antes de apuntar que las bases de las familias eran Ayerbe y Argavieso, respectivamente.
La documentación conservada permite reconstruir con precisión casi cada movimiento de las familias, que tuvieron como escenario de sus rencillas la catedral de Huesca o el castillo de Montearagón, y alcanzó sus momentos de mayores tensiones en las décadas de 1470 y 1490.
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