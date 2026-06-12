Jaca reúne a un centenar de investigadores en uno de los congresos de matemáticas más antiguos de España
El encuentro, que busca fortalecer la colaboración científica transfronteriza, reúne a expertos de la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Pau
La localidad oscense de Jaca se ha convertido estos días en la sede de la XVIII edición del congreso internacional en Matemáticas y sus aplicaciones, organizado por la Universidad de Zaragoza (Unizar) y la Universidad de Pau, una de las reuniones científicas internacionales más antiguas de España y una tradición para ambas universidades.
En la actual edición participan alrededor de 100 investigadores, incluyendo resultados teóricos y aplicaciones en ramas de conocimiento como Climatología, Ciencias de Salud o Hidrología, entre otras.
Este congreso conjunto de investigadores de Matemáticas está promovido por el Laboratoire de Mathematiques et de leurs Applications de la Université de Pau et des Pays de l'Adour (Francia) y los departamentos de Matemática Aplicada, de Métodos Estadísticos y de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza, con la colaboración del Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA-Unizar).
Este encuentro promueve la colaboración científica entre ambos lados de los Pirineos, de modo que a lo largo de su historia se han presentado más de 600 ponencias, editando un libro de actas para cada congreso dentro de Prensas Universitarias de la Universidad de Zaragoza. La mayoría de las ediciones han sido organizadoras las profesoras Maria Cruz López de Silanes y Monique Madaune-Tort, que han hecho posible el fortalecimiento de esta relación.
En esta edición, del 10 al 12 de junio, la conferencia ha contado con ponentes invitados de reconocido prestigio internacional, concretamente Mireille Bossy (INRIA), Abed Bounemura (Université de Pau et des Pays de l'Adour), Manuel J. Castro (Universidad de Málaga), Raphael Huser (King Abdullah University of Science and Technology), M. Ángeles Japón (Universidad de Sevilla), Eva Kanso (University of Southern California), Soledad Le Clainche (Universidad Politécnica de Madrid) y Luis Vega (Basque Center for Applied Mathematics (BCAM)- Universidad del País Vasco).
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