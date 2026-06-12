Teruel conquista Murcia con un menú fusión, música medieval y los mejores planes para descubrir la provincia

La Diputación de Teruel (DPT) ha organizado un acto promocional en Murcia para atraer a los turistas hasta la provincia, con el gancho de la riqueza patrimonial, cultural y gastronómica del territorio.

El evento se ha desarrollado en el Real Casino ante casi un centenar de personas, que han podido probar los alimentos de calidad turolenses y descubrir de una manera divertida atractivos como los cielos únicos, los pueblos con encanto, el Modernismo, la paleontología o el mudéjar.

"Murcia es un destino interesante para nuestra provincia, por cercanía y porque podemos ofrecerles gastronomía, cultura y patrimonio muy diferente a lo que conocen, y ese es un gran potencial", ha destacado la diputada de Turismo, Marta Sancho, quien ha invitado a los asistentes a visitar la provincia, entre los que había agencias de viajes, creadores de contenido y público en general interesado en conocer el territorio.

El evento ha comenzado con un cóctel que fusionaba la tradición y el sabor de Murcia con algunos de los productos más emblemáticos de Teruel: el Jamón de Teruel, la Trufa Negra, los quesos artesanos, incluso el caviar de Sarrión, el azafrán, el melocotón de Calanda o el ternasco, entre otros.

La periodista especializada en gastronomía y gerente del espacio La Mangranera de Alcañiz, Esther Ibáñez, ha sido la persona encargada de introducir los vinos que se sirvieron en el cóctel; Nacho Liso, del Restaurante Método, ha ofrecido un resumen de la cocina turolense basada en el producto local y el territorio.

A lo largo de toda la presentación, se han proyectado imágenes relativas a la provincia, como las de los municipios que forman parte de la asociación de los Pueblos Bonitos, rutas de senderismo, pasarelas o actividades para realizar en familia.

Como colofón, el grupo turolense Artesonado ha ofrecido un recital de música medieval reproducida a través de los instrumentos recuperados de la techumbre mudéjar de Teruel, con el fin de introducir a los asistentes al 40 aniversario de la Declaración del Mudéjar como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Menú fusión entre Teruel y Murcia

Para elaborar la cena, se han enviado todos los productos de Teruel de manera que desde el restaurante del casino pudiera confeccionar un menú de fusión entre territorios, donde no ha faltado la típica marinera murciana, en este caso acompañada de caviar de Sarrión o el Caldero murciano con agua de mar de azafrán de Teruel.

El ternasco de Aragón, el cerdo de Teruel, el jamón de Teruel, la trufa tanto negra en aceite como la Aestivium de verano o los quesos, tampoco han faltado en esta presentación.

Para promocionar la cultura y el patrimonio turolense, el acto ha contado con la participación actores de la Fundación Bodas de Isabel, que representaron a María Pomar Marqués y Florencio López Garcés, dueños del Comercio Tejidos el Torico a principios del Siglo XX, quienes introdujeron la Semana Modernista, además de un paleontólogo buscando huellas y huevos de dinosaurio para explicar la oferta turística en torno a Dinópolis.

El acto ha sido conducido por Raquel Herrero, de Conexión Imaginativa, empresa adjudicataria de la organización y coordinación de las acciones promocionales de Diputación de Teruel a lo largo de este año.

La diputada Marta Sancho ha invitado asimismo a todos los asistentes a vivir la experiencia del Eclipse Total de Sol que podrá disfrutarse de manera privilegiada el próximo 12 de agosto en la provincia de Teruel.