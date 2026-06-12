Tortajada revive la llegada de los templarios con una gran recreación histórica en torno al Camino de la Vera Cruz

Tortajada vuelve a mirar a su pasado medieval los próximos 19 y 20 de junio con la celebración de la tercera edición de “Templarios por el Valle del Alfambra y el Camino de la Vera Cruz”, una iniciativa que reivindica el valor histórico, cultural y turístico de esta antigua ruta de peregrinación que atraviesa la provincia de Teruel.

La programación, que se ha presentado en el Ayuntamiento de Teruel, convierte durante dos jornadas el barrio rural en un escenario medieval donde vecinos y visitantes comparten recreaciones históricas, actividades culturales, propuestas gastronómicas, música en directo y espectáculos para todos los públicos.

Según ha explicado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Teruel, Eduardo Suárez, el evento nace para poner en valor el tramo turolense del Camino de la Vera Cruz y para dar a conocer el patrimonio histórico y artístico de Tortajada. Suárez ha destacado además la implicación de todo el pueblo en una celebración que transforma por completo la localidad y que este año estrena fechas tras su traslado del mes de septiembre al mes de junio.

El alcalde de Tortajada, José Antonio Cabezas, ha puesto el acento en la colaboración vecinal que hace posible el evento. Cabezas ha agradecido el trabajo de la Asociación Cultural La Inmaculada, del Ayuntamiento de Teruel, de las entidades colaboradoras y de los numerosos voluntarios que participan en la organización. Asimismo, ha animado a los turolenses a acercarse a Tortajada para conocer una parte esencial de la historia de la provincia ligada al Camino de la Vera Cruz.

Por su parte, Rubén Sancho, representante de la Asociación Cultural La Inmaculada, ha recordado que cuando se habla de grandes rutas históricas de peregrinación suele pensarse en el Camino de Santiago, aunque existe otra ruta con siglos de historia que une los Pirineos con Caravaca de la Cruz y atraviesa Aragón y la provincia de Teruel. Sancho ha señalado que el objetivo del evento es reivindicar ese legado histórico y demostrar la capacidad de las pequeñas localidades para generar cultura, convivencia y actividad turística.

La organización ha preparado un programa que combina historia, tradición y ocio. Las actividades arrancarán el viernes 19 de junio con una marcha por el Camino de la Vera Cruz entre Tortajada y Villalba Baja. La jornada continuará con talleres y exhibiciones de danzas medievales, sesiones de breathwork, una cena temática y el concierto del grupo Les Morenillas.

El sábado 20 de junio incluye un almuerzo villano, exhibiciones artesanales, el nombramiento del Peregrino del Año del Camino de la Vera Cruz, espectáculos de marionetas, juegos infantiles, encuentros con recreadores templarios y una comida tradicional.

El momento más esperado llegará a las 16.30 horas con la recepción de la comitiva templaria y la representación de la llegada de la reliquia de la Vera Cruz a Tortajada. Este acto central recrea el paso de los templarios por el territorio y evoca un episodio histórico que forma parte de la identidad de la localidad. La representación cuenta con la colaboración del Grupo de Teatro Siglo XIII y con la participación de numerosos vecinos.

La programación continuará con el concierto de rock celta de SAL 150, una exhibición ecuestre a cargo de Los Caballeros del Rey, una cena tradicional y la Salve Templaria, que pondrá el broche final a una celebración que ya se ha consolidado como una de las principales citas culturales del calendario de Tortajada.

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Los organizadores confían en que la propuesta atraiga a visitantes de Teruel y contribuya a difundir la historia del Camino de la Vera Cruz, una ruta que durante siglos ha conectado territorios, personas y culturas y que hoy vuelve a cobrar protagonismo gracias a la implicación de todo un pueblo.