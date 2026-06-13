Monzón limita a 3.500 kilos el peso máximo de los vehículos que mueven las carrozas del desfile de San Mateo

La concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Monzón se encuentra en plena elaboración del programa de las fiestas de San Mateo 2026, que se celebrarán del 17 al 21 de septiembre de 2026. Una de las cuestiones que se van a modificar este año tiene que ver con el desfile de carrozas, que va a tener un cambio significativo con los vehículos que las mueven, ya que no podrán superar los 3.500 kilos, pudiéndose utilizar tanto vehículos agrícolas como pick-ups o 4x4.

El concejal de Festejos, Jairo Sánchez, ha querido adelantar esta modificación ya que, "seguramente haya peñas o asociaciones que ya están pensando en el diseño de la carroza, así que, aunque las bases se publicarán en pocas semanas, preferimos adelantarlo para no ocasionar trastornos".

La decisión viene motivada por la alteración en el itinerario del desfile a causa de las obras en la calle Calvario, puesto que las vías por las que discurrirá no son aptas para vehículos de gran tonelaje.

A mediados de julio, está previsto que se publiquen las bases del concurso que mantendrán el esquema de los últimos años con más de 4.000 euros en premios. El primer premio está dotado con 1.500 euros; el segundo premio es de 1.000 euros, mientras que el tercero cuenta con una gratificación de 750 euros, el cuarto con 500 euros y el quinto con 250 euros.

Todas las carrozas tienen un premio de 180 euros. El concurso de carrozas es uno de los actos más esperados del inicio de las fiestas de San Mateo congregando a miles de personas en las aceras para ver el desfile, que este año será el jueves, día 17 de septiembre.

Por otra parte, sigue abierto el plazo para presentarse al concurso del cartel anunciador de las fiestas de San Mateo, hasta el día 15 de julio a las 14.00 horas, optando a un premio de 620 euros. El concurso está abierto a todos los artistas españoles o extranjeros que así lo deseen, presentando cada uno cuantos carteles considere, siendo condición indispensable que las obras sean originales e inéditas y no hayan participado en otros concursos.

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La elección del cartel se realizará mediante votación de los miembros de la Comisión de Festejos en reunión que se convocará para este fin. El jurado podrá ser asistido por un asesor especialista en la materia. El concurso puede declararse desierto. Posteriormente, se celebrará una exposición pública con los carteles presentados.