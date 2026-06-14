Más de 8.000 personas agotan las cerezas de Bolea en unas horas de feria

La Feria de la Cereza de Bolea ha celebrado este domingo su 25 aniversario cosechando éxitos de participación y ventas. De hecho, esta edición ha sido un éxito absoluto de público, congregando a más de 8.000 personas, que han agotado toda la cereza que estaba a la venta en apenas unas horas. El número de puestos totales ha sido de 52, entre venta de cereza y artesanía.

Isaac Claver, presidente de la Diputación de Huesca, ha visitado este evento acompañado de la alcaldesa de La Sotonera, Maribel Bailo, la consejera de agricultura del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, y la presidenta de la comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler, entre otras autoridades.

Claver ha destacado el buen ambiente de una feria que demuestra año tras año el potencial de la cereza no solo como producto alimentario de primera calidad sino también como un reclamo turístico. Este año, además, con una gran cosecha tanto en cantidad como en calidad.

Claver ha puesto en valor la labor constante y mantenida durante generaciones de los productores locales y agricultores de la zona, cuyo esfuerzo, profesionalidad y dedicación han permitido que la cereza de Bolea se consolide como un producto de referencia y sea reconocida entre las mejores de España.