Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque de AtraccionesReal ZaragozaBar Río de la PlataPilar AlegríaNatalia ChuecaPiscina Zaragoza
instagramlinkedin

La Sotonera

Más de 8.000 personas agotan las cerezas de Bolea en unas horas de feria

La 25 edición del evento ha registrado un éxito rotundo de público y ventas, superando las expectativas y agotando la cosecha

Isaac Claver y Maribel Bailo conversan con uno de los productores de cerezas.

Isaac Claver y Maribel Bailo conversan con uno de los productores de cerezas. / Diputación de Huesca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Feria de la Cereza de Bolea ha celebrado este domingo su 25 aniversario cosechando éxitos de participación y ventas. De hecho, esta edición ha sido un éxito absoluto de público, congregando a más de 8.000 personas, que han agotado toda la cereza que estaba a la venta en apenas unas horas. El número de puestos totales ha sido de 52, entre venta de cereza y artesanía.

Isaac Claver, presidente de la Diputación de Huesca, ha visitado este evento acompañado de la alcaldesa de La Sotonera, Maribel Bailo, la consejera de agricultura del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, y la presidenta de la comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler, entre otras autoridades.

Claver ha destacado el buen ambiente de una feria que demuestra año tras año el potencial de la cereza no solo como producto alimentario de primera calidad sino también como un reclamo turístico. Este año, además, con una gran cosecha tanto en cantidad como en calidad.

Noticias relacionadas y más

Claver ha puesto en valor la labor constante y mantenida durante generaciones de los productores locales y agricultores de la zona, cuyo esfuerzo, profesionalidad y dedicación han permitido que la cereza de Bolea se consolide como un producto de referencia y sea reconocida entre las mejores de España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: un tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao seguirá siendo de pago cuando se levante el peaje en noviembre
  2. Estos son los colegios e institutos de Zaragoza con las mejores notas de la PAU 2026: hasta 13,95 de 14
  3. Varapalo judicial para la DGA: la escuela pública logra suspender temporalmente la concertación del Bachillerato
  4. Los vecinos de Torrero volverán a cenar en la calle después de la multa de 600 euros que recibieron la penúltima vez
  5. Blanca Gaya, la mejor nota de la PAU en Aragón con un 13,954: 'No me lo esperaba, ha sido una gran sorpresa
  6. Entrada gratuita este fin de semana en tres piscinas de Zaragoza: estas son las instalaciones que celebran jornada de puertas abiertas
  7. Una fuga sin control en una piscina municipal de Zaragoza vierte miles de litros de agua cada día en el parque contiguo
  8. El pueblo favorito de Chenoa está a 30 minutos de Zaragoza: tiene un palacio renacentista donde se alojó Cervantes

Más de 8.000 personas agotan las cerezas de Bolea en unas horas de feria

Más de 8.000 personas agotan las cerezas de Bolea en unas horas de feria

Protesta en Huesca para reclamar mejores conexiones: "Más carreteras y menos Romaredas"

Protesta en Huesca para reclamar mejores conexiones: "Más carreteras y menos Romaredas"

Monzón limita a 3.500 kilos el peso máximo de los vehículos que mueven las carrozas del desfile de San Mateo

Monzón limita a 3.500 kilos el peso máximo de los vehículos que mueven las carrozas del desfile de San Mateo

Tortajada revive la llegada de los templarios con una gran recreación histórica en torno al Camino de la Vera Cruz

Tortajada revive la llegada de los templarios con una gran recreación histórica en torno al Camino de la Vera Cruz

Jaca reúne a un centenar de investigadores en uno de los congresos de matemáticas más antiguos de España

Jaca reúne a un centenar de investigadores en uno de los congresos de matemáticas más antiguos de España

Teruel conquista Murcia con un menú fusión, música medieval y los mejores planes para descubrir la provincia

Teruel conquista Murcia con un menú fusión, música medieval y los mejores planes para descubrir la provincia

Cuatro décadas de recuerdos e historias

Música, teatro y tradición en honor a San Gregorio

Tracking Pixel Contents