El macrofestival Sizigia Eclipse sigue adelante en La Sotonera: niega vínculos con Israel y defiende su respaldo técnico e institucional

La organización de Sizigia Eclipse, el macrofestival tipo rave previsto del 10 al 14 de agosto en la localidad oscense de Alcalá de Gurrea, junto al embalse de La Sotonera, ha trasladado que su celebración sigue adelante con "respaldo técnico e institucional", ha negado las críticas que lo vinculan con el Estado de Israel, aunque sin mencionar a este país, y ha expresado su condena "de forma expresa" del "genocidio, la violencia contra la población civil y cualquier guerra, así como toda forma de odio, racismo, antisemitismo, islamofobia, deshumanización o incitación a la violencia".

Así lo han manifestado desde Sizigia, después de que el anuncio de la celebración de este gran evento suscitara críticas por las posibles afecciones ambientales y por considerarlo "pro-israelí" por actuar "como espacios de normalización y blanqueamiento cultural del Estado de Israel", según IU, que ha capitaneado la oposición a nivel político.

Desde Sizigia, han asegurado que su objetivo es acoger en Aragón a la comunidad internacional vinculada al eclipse y a "todas aquellas personas interesadas en vivir un fenómeno astronómico excepcional desde una perspectiva cultural artística y de convivencia".

Sobre las afecciones ambientales, han defendido que su equipo tiene "más de una década de experiencia en la organización de festivales y eventos musicales en entornos singulares", lo que permite abordar el proyecto "con conocimiento de los procedimientos administrativos, técnicos, ambientales y operativos necesarios".

En ese sentido, han señalado que trabajan por los cauces administrativos correspondientes y mantiene desde el inicio una interlocución constante con las administraciones y organismos competentes. El proyecto se encuentra en tramitación ambiental y su celebración quedará condicionada a la obtención de las autorizaciones preceptivas y al cumplimiento de las condiciones que establezcan las administraciones.

Llevan "meses" preparando el macrofestival, para lo que han tenido lugar reuniones, se han dirigido a la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y han aportado documentación técnica, adaptándola a los requerimientos de los diferentes organismos, han indicado.

No obstante, Sizigia ha dejado claro que la venta anticipada de entradas se enmarca en este proceso de planificación y "no sustituye ni anticipa" la autorización administrativa del evento, quedando su celebración condicionada a las autorizaciones finales necesarias.

Situación de la evaluación ambiental

La organización de la rave ha afirmado que la zona prevista para el festival no se sitúa sobre espacio protegido 'Zona de Especial Protección para las Aves' (ZEPA), sino en parcelas próximas al pantano de La Sotonera, motivo por el que se está tramitando mediante evaluación ambiental simplificada ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que envió un requerimiento precisamente para que se realizara esta tramitación y que "no supone una prohibición definitiva del festival".

Para ello han presentado, en colaboración con la consultora medioambiental HdosO Consultores, las medidas relativas a la ocupación del espacio, la movilidad, los residuos, el saneamiento, la energía, el agua, el ruido, la prevención de incendios, la seguridad o la protección del entorno.

En paralelo, han indicado que también han avanzado en materia de seguridad y autoprotección, registrando el plan de autoprotección en el Registro de Planes de Protección Civil de Aragón.

Sizigia Eclipse ha defendido asimismo que cuentan con "antecedentes reconocidos" en materia de sostenibilidad, poniendo como ejemplo Own Spirit Festival, organizado por el mismo entorno promotor, que recibió el reconocimiento internacional A Greener Festival Award en varias ediciones.

Ha confirmado que espera reunir en torno a 10.000 asistentes procedentes de 60 países y que el macrofestival "refuerza la proyección internacional" de Aragón, Huesca y Alcalá de Gurrea, pero que, pese a ser "relevante", la cifra está "alejada" de las dimensiones de estos grandes eventos, comparándolo con el aforo del estadio oscense de El Alcoraz.

Los promotores del evento han esgrimido las estimaciones presentadas ante la DPH, que apuntan a un impacto económico potencial de unos 5 millones de euros para el municipio y su entorno.

Rechazo al genocidio y desvinculación de Israel

Por último, ha reivindicado que "la música y el arte deben ser espacios de encuentro entre las personas, culturas y sensibilidades distintas", rechazando "de forma expresa el genocidio, la violencia contra la población civil y cualquier guerra, así como toda forma de odio, racismo, antisemitismo, islamofobia, deshumanización o incitación a la violencia".

Desde el punto de vista artístico, Sizigia Eclipse ha avanzado contará con más de 150 artistas nacionales e internacionales vinculados a la escena 'psytrance', 'techno', 'psytechno', 'downtempo' y 'psybass'.

Sizigia Eclipse ha aseverado que es "un proyecto cultural independiente, autofinanciado y no vinculado a gobiernos, fondos de inversión ni agendas políticas", rechazando acusaciones que les asocian con "supuestas estrategias de blanqueamiento político".

Ha remarcado que el festival "no establece criterios de participación basados en la nacionalidad, el origen, la religión o la identidad de artistas y asistentes" y que "cualquier conducta o manifestación individual incompatible con los valores del proyecto debe analizarse con hechos concretos y verificables, evitando acusaciones colectivas o señalamientos por procedencia".

A este respecto, los organizadores han reiterado su defensa de la música y el arte "como espacios de encuentro entre personas y culturas", con una visión que "resulta incompatible tanto con la instrumentalización política del evento como con cualquier intento de señalar colectivamente a artistas, trabajadores o asistentes por su nacionalidad, origen, religión o identidad".

La programación incluye nombres con trayectoria en festivales y escenarios internacionales de primer nivel, como Astrix, Liquid Soul, Tristan, Avalon, Ace Ventura, Víctor Ruiz, Extrawelt, Raxon, Oliver Koletzki, Desert Dwellers, Frida Darko o James Monro, entre otros.

El festival dispondrá varios espacios escénicos diferenciados y un escenario concebido específicamente para el momento del eclipse, momento en el que la actividad del resto de escenarios se detendrá para concentrar la atención del público en "una experiencia artística y sonora singular", con esculturas de gran formato de Daniel Popper y una intervención musical vinculada a las bilas de Marc Pulido.

Sizigia Eclipse seguirá informando acerca de la evolución del proyecto, del avance del procedimiento administrativo y de las medidas que se adopten para que la 'rave' pueda celebrarse "con todas las garantías ambientales, legales y de seguridad".