Los primeros vecinos de Santa Clara vuelven a casa siete meses después de ser desalojados: "Está siendo tremendamente emotivo"

Fue en noviembre de 2027 cuando unos 200 vecinos fueron desalojados de sus viviendas en la plaza Santa Clara de Huesca. El ayuntamiento de la localidad ordenó la salida de estas personas ante el riesgo de colapso de los cuatro edificios situados en la plaza. La medida afectó a unas 77 viviendas que estaban ocupadas entre los portales 1, 2, 3 y 4 de Santa Clara. Hoy, siete meses después, han vuelto sus primeros vecinos.

Desde primera hora de la mañana, operarios de las brigadas municipales han retirado el vallado perimetral que coincide con este número de portal mientras los servicios de mantenimiento y limpieza acondicionaban la zona para facilitar el regreso de los vecinos, según ha confirmado la alcaldesa, Lorena Orduna.

La regidora ha calificado este momento como "tremendamente emotivo" y ha indicado que varios residentes que ya han vuelto a sus viviendas han agradecido al ayuntamiento la comunicación constante mantenida durante estos meses por parte del consistorio y la rapidez con la que se han tramitado los procedimientos para acelerar el regreso.

Orduna ha señalado que el área de Urbanismo agilizó los trámites para que el pasado viernes quedara firmado el documento que autorizaba el regreso de los vecinos y ha asegurado el compromiso del ayuntamiento en devolver "cuanto antes" la normalidad a este céntrico punto de la ciudad de Huesca, afectado durante meses por las obras en estos edificios a las que se han sumado las de la peatonalización de la calle Padre Huesca.

En ese sentido, la alcaldesa ha añadido que el procedimiento será similar con los portales números 2 y 3 de la plaza de Santa Clara cuando terminen las obras, también se acelerará el proceso de firma de la documentación necesaria para proceder con el regreso de sus residentes, aunque para este momento todavía no existe una fecha concreta.

El infome

El informe, elaborado por el arquitecto oscense Rafael Zalba, que utilizó el ayuntamiento para ordenar el desalojo se fundamentaba en el análisis de unas muestras de las pilonas del bloque 4 enviadas al laboratorio IGEO2, que constata como conclusión la existencia de graves patologías. A la vista del resultado de los análisis y de la inspección visual del resto de los bloques 3 y 2 y verificar daños similares en los pilones, el arquitecto propone "el desalojo inminente de estos edificios por seguridad (riesgo de colapso del bloque nº 4) y por extensión a los edificios nº 3, 2 y 1".