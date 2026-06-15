Terminan las obras del edificio que acogerá la Facultad de Medicina en Huesca: estos son los nuevos espacios y equipamientos

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha realizado una visita al edificio ya rehabilitado en el ala occidental de la antigua Residencia Provincial de Niños, y que a partir de septiembre se convertirá en la sede del grado completo de Medicina de la Universidad de Zaragoza en Huesca. Claver, junto al diputado de Obras, Álvaro Bescós, y representantes de la que ha sido la empresa contratista Construcciones Mariano López Navarro, ha comprobado el resultado de una actuación estratégica para la ciudad y el conjunto del Alto Aragón, tanto por su dimensión universitaria como por su impacto social, sanitario y territorial. La actuación ha sido financiada por la Diputación de Huesca, el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con fondos europeos PIREP.

El presidente ha subrayado que “hoy recibimos un edificio terminado; en septiembre recibiremos a los estudiantes que le darán sentido”. Ha recordado que esta visita tiene un carácter técnico e institucional de recepción de obra, mientras que “la verdadera puesta de largo e inauguración llegará con el inicio del curso, cuando este espacio empiece a tener vida universitaria, profesores, alumnos y actividad académica”.

La intervención del edificio, propiedad de la Diputación de Huesca, ha contado con un presupuesto de adjudicación de 8.024.887,54 euros, IVA incluido, con 3,1 millones aportados por la Universidad de Zaragoza, con fondos del Gobierno de Aragón procedentes del Plan de Inversiones en Infraestructuras y Equipamiento, para la obra y 1.550.000 euros más para equipamiento. Además, la rehabilitación cuenta con una subvención de 3 millones de euros procedentes de fondos europeos PIREP, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que gestiona el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Un equipamiento universitario contemporáneo

La actuación ha permitido recuperar un inmueble histórico conservando su morfología, volumetría, imagen exterior y elementos singulares. La obra ha incluido la renovación integral de los espacios interiores, la rehabilitación de la cubierta, la mejora de la envolvente térmica, la sustitución de carpinterías, la actualización completa de instalaciones y la adecuación funcional del edificio para su nuevo uso docente universitario.

El nuevo equipamiento incorpora ocho aulas teóricas, cinco laboratorios docentes y un área de simulación clínica integrada por dos aulas de simulación, cuatro espacios de enfermería, una enfermería de doble espacio, almacén y sala de control. Además, contará con despachos, salas de reuniones, zonas comunes, espacios de descanso, cafetería y servicios complementarios.

Uno de los aspectos más relevantes de la actuación ha sido su apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad. El edificio se ha concebido con criterios de consumo de energía casi nulo, mediante la mejora pasiva de la envolvente, sistemas activos de alta eficiencia, geotermia, aerotermia, suelo radiante, instalación fotovoltaica, iluminación led, sensores de calidad ambiental y gestión centralizada de consumos. El proyecto ha obtenido la certificación provisional Breeam con clasificación “Muy Bueno”.

Con la recepción de las obras, Huesca da un paso decisivo para acoger el grado completo de Medicina en la ciudad. La inauguración oficial y la puesta de largo del nuevo espacio universitario llegarán en septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases y la entrada de los estudiantes en el edificio.