El jefe de protocolo del ayuntamiento durante cuatro décadas recibirá la Parrilla de Oro por su contribución a las Fiestas de San Lorenzo

Ernesto Escar Monaj, jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Huesca durante 38 años, recibirá la Parrilla de Oro de la ciudad en reconocimiento a su contribución al desarrollo y engrandecimiento de las Fiestas de San Lorenzo y a los servicios prestados a la ciudad a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, según ha informado el Consistorio.

La propuesta se ha dado a conocer este jueves en la Comisión de Fiestas y ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos políticos presentes.

Ernesto Escar se jubiló el 31 de diciembre de 2025 tras haber desempeñado durante 38 años las funciones de responsable de Protocolo del Ayuntamiento de Huesca. A lo largo de su trayectoria profesional tuvo la responsabilidad de coordinar y garantizar el correcto desarrollo de actos fundamentales de las fiestas de San Lorenzo, como la mañana del 9 de agosto, las Completas y la procesión de San Lorenzo, entre otros eventos de especial relevancia y notable complejidad organizativa, más allá de la propia presencia institucional de la Corporación Municipal.

En las fiestas laurentinas ha sido también el encargado de coordinar la participación de alcaldes y miembros de las corporaciones municipales invitadas, asegurando el adecuado desarrollo de los actos en los que se requería su presencia.

Ejerció, además, como secretario del jurado de los Premios Albahaca y San Lorenzo de Plata de la feria taurina de Huesca y coordinó la presencia y atención institucional de las delegaciones de la ciudad hermanada de Tarbes.

A las funciones estrictamente protocolarias sumó la coordinación de numerosos aspectos logísticos vinculados a los distintos actos festivos. Desempeñó estas tareas con plena disponibilidad, dedicación y espíritu de servicio, colaborando de forma constante tanto con la Corporación Municipal como con las entidades y colectivos participantes en las fiestas de San Lorenzo.

El Reglamento de Protocolo y Ceremonial y de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Huesca establece en su artículo 32 que la Parrilla de Oro "es el emblema con que el Ayuntamiento de Huesca distingue honoríficamente la ejecutoria de aquellas personas o entidades, tanto públicas como privadas, que se han significado ejemplarmente por su participación, promoción, servicios o colaboración en beneficio de la celebración de las fiestas de San Lorenzo de Huesca".

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La figura de Escar ha estado estrechamente vinculada durante casi cuatro décadas a la organización de las Fiestas de San Lorenzo, destacando por su dedicación, profesionalidad y compromiso con la ciudad. La Parrilla de Oro se entregará el próximo 29 de julio.