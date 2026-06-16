La Justicia da 20 días a Huesca para retirar del callejero las placas de tres alcaldes franquistas: estas son las calles afectadas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca ha dado un plazo de veinte días al Ayuntamiento de Huesca para retirar el nombre de las placas de las calles dedicadas a los alcaldes franquistas Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa y Mariano Ponz tras la solicitud de ejecución forzosa por parte de varias asociaciones y entidades.

La resolución judicial llega después de que el consistorio oscense aprobara hace más de un año el cambio de nombre de estas vías cumpliendo la sentencia firme sin que, por el momento, se haya producido la sustitución material de las placas identificativas ni la modificación efectiva del callejero urbano.

Las asociaciones y entidades impulsoras del procedimiento consideran que no existe ningún impedimento técnico o administrativo para ejecutar la sentencia porque el consistorio ya realizó actuaciones similares hace cuatro años y recuerdan que la legislación establece un plazo de dos meses para cumplir las resoluciones judiciales firmes.

Recuerdan en un comunicado que el ayuntamiento ha incumplido el fallo judicial al limitarse a aprobar los nuevos nombres sin completar el proceso administrativo y urbano, por lo que solicitaron al juzgado que instara a su íntegra ejecución y advirtiera de la posible imposición de multas coercitivas en caso de persistir el incumplimiento.

El Ayuntamiento de Huesca ya había acordado sustituir la calle José María Lacasa por Orfeón Oscense, la de Mateo Estaún Llanas por Cámara de Comercio y la de Mariano Fonz por Embalse de Vadiello, nombres elegidos tras un proceso participativo abierto a la ciudadanía.

Además, las asociaciones y entidades que promueven el procedimiento recuerdan que también se ordenó retirar la placa franquista existente en el patio del ayuntamiento, además de sustituir el nombre del Grupo de Viviendas Federico Mayo por el de calle de la Música en el barrio del Perpetuo Socorro, medidas que sí fueron ejecutadas en 2022.

La retirada de estos nombres responde a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática que considera que dichas denominaciones y elementos suponen una exaltación del franquismo, después de que los tribunales rechazaran los recursos presentados por el Ayuntamiento de Huesca contra la sentencia, que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.