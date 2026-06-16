Un pequeño pueblo de Huesca acogerá el primer evento sin móviles de Aragón: una cita inédita para 200 personas junto a La Sotonera

Alcalá de Gurrea, un pequeño pueblo de Huesca con menos de 300 habitantes, se va a convertir en la primera localidad de Aragón en organizar un evento en el que los participantes estarán un día sin usar el móvil. Nace en la comunidad 'Modo Avión', un proyecto promovido por tres aragoneses que pretenden demostrar que es posible entretenerse alejándose del "ruido digital" y de las pantallas, con una amplia programación que se desarrollará en un entorno envidiable, a orillas del embalse de La Sotonera.

Sus promotores acaban de firmar el contrato con el Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea, un municipio que ha dado el paso para convertirse en pionero en Aragón con una modalidad de evento inédita en la comunidad y que nace con vocación de continuidad en el futuro. De momento se plantea una celebración para acoger a 200 personas y, a falta de 12 días para que se realice, ya está todo preparado para sacar a la venta las entradas y lanzar la campaña de promoción.

¿Qué puede ocurrir cuando dejamos de mirar una pantalla y volvemos a mirarnos, jugar y relacionarnos cómo antes? Esta sencilla pregunta está en el origen de esta curiosa iniciativa que se propone invitar a los participantes a guardar voluntariamente su móvil al entrar al recinto. Para revivir esa sensación no tan lejana de estar un día entero sin estar pendiente del teléfono y disfrutar como se hacía cuando no existían.

Se trata de una experiencia social y cultural 'made in Aragón' que celebrará su primera edición el próximo 28 de junio en una cita que durará 13 horas, desde las 10.00 a las 23.00 horas. Y que parte con la idea de plantear una programación de ocio amplia y variada dirigida a todos los públicos pero que no busca convertirse en una cita exclusivamente orientada a las familias. Todo para conseguir que la iniciativa de este pequeño pueblo de Huesca resuene más allá de Aragón con un evento que busca contrrarestar un día a día de hiperconexión digital, recuperar el tiempo que quitan los móviles con talleres, actividades de ocio al aire libre, espacios de lectura y descanso, bailes, juegos... y música.

'Modo Avión' es un evento que incluirá una amplia oferta de actividades y ocio para 200 personas el 27 de junio. / Servicio Especial

Los organizadores de este evento definen la iniciativa como "un pequeño apagón digital voluntario" que no busca la confrontación ni la crítica sino mostrar una alternativa real y más saludable de ocio. Y también un aliciente para atraer turismo al entorno rural aragonés. O un ejemplo que poder replicar en el futuro con más capacidad o en entornos distintos como empresas o centros educativos y campamentos. Así surge 'Modo Avión' en Aragón, una idea nacida de Ewa Fañanás, Laura Mediano y Carlos Mariñosa, tres aragoneses que quieren convertir a Alcalá de Gurrea en el origen de una experiencia a consolidar en su comunidad.

Junto a ellos está el alcalde de Alcalá de Gurrea, Josechu Marín, que ha sido el primero en apostar por este evento en su localidad. "Los pueblos tienen una enorme capacidad para innovar y sorprender. Cuando conocimos la propuesta entendimos que era una oportunidad para ofrecer algo diferente, poner en valor nuestro entorno y generar una experiencia que las personas recuerden mucho tiempo después de haber terminado", afirma el primer edil.

Para los organizadores, lo que comenzó como una conversación terminó convirtiéndose en un proyecto real. "Nos dimos cuenta de que muchas personas sentían exactamente lo mismo que nosotros. No están cansadas de la tecnología. Están cansadas de que la tecnología ocupe todos los espacios de su vida", explica Ewa Fañanás.

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Para Carlos Mariñosa, la propuesta responde a una necesidad cada vez más evidente: "Queremos recuperar espacios donde sin prisa puedas sentarse a conversar, compartir una mesa, o simplemente disfrutar de un atardecer en compañía de otras personas sin distracciones constantes", argumenta. Mientras Laura Mediano Hernández destaca el valor emocional de la experiencia: "No queremos que la gente se vaya pensando en lo que ha dejado atrás durante unas horas. Queremos que se vaya recordando todo lo que ha recuperado".