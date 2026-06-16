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Teruel ya sabe cuál es la croqueta más original de su provincia: una explosión de "sabores de la tierra" con rabo de toro y piparra

Este certamen se celebró a lo largo del último tramo del mes de mayo y fueron tanto los turolenses como los visitantes a la tierra quienes valoraron las propuestas de los establecimientos participantes

La croqueta &quot;Trashumancia&quot; del Gastrobar Gasolinera de Mosqueruela

La croqueta "Trashumancia" del Gastrobar Gasolinera de Mosqueruela / Conexión Imaginativa

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Esta mañana ha tenido lugar en el establecimiento Cova Restaurante, el acto de entrega de premios de la sexta edición del Concurso Croquetas Creativas de Primavera, celebrado del 14 al 24 de mayo en la provincia de Teruel.

Un año más, tanto turolenses como visitantes, tuvieron la oportunidad de valorar y votar las mejores croquetas del concurso, en base a la presentación, el sabor y sobre todo la creatividad, teniendo en cuenta que lo más importante en una croqueta, es que sea crujiente por fuera y cremosa y delicada por dentro.  

Más de 300 personas votaron por su croqueta favorita. El resultado de esta votación online, sumado a la valoración del jurado profesional, ha clasificado a cinco establecimientos como finalistas del concurso.

Gastrobar Gasolinera de Mosqueruela ha conseguido alzarse con el premio croqueta de oro a través de la propuesta “Trashumancia”, una creación original elaborada con rabo de toro, leche de oveja, crema de bujarrones y piparras. Por su parte, el Asador La Vía Verde de Sarrión, ha obtenido croqueta de plata con “La Perla del Mijares”, una croqueta de corazón cremoso de esturión ahumado, ajos tiernos y espumoso de Fórnoles, coronada con la perla del auténtico Caviar siberiano del Río Mijares. Por último, para el tercer puesto, en esta ocasión se ha producido un empate y por lo tanto La Mina con su propuesta “De la tierra” una croqueta de cebolla caramelizada con trufa, huevo de codorniz y crujiente de Jamón de Teruel junto a La Posada del Pelaire, con su creación “Geanicas” elaborada con ciervo en escabeche, rebozado de frutos secos, espuma de vino y parmentier trufada, se han convertido en las croquetas de bronce de esta edición. 

Gastrobar Gasolinera de Mosqueruela, ganadores de la ceoqueta de oro 2026

Gastrobar Gasolinera de Mosqueruela, ganadores de la ceoqueta de oro 2026 / Conexión Imaginativa

Como novedad este año, se ha querido hacer entrega de una mención especial a la Mejor Croqueta de Jamón de Teruel 2026, que ha sido otorgada al establecimiento Cova Restaurante.

Eduardo Suárez, concejal de turismo, Isabel Esteban como gerente de la Asociación Teruel Empresarios Turísticos y Sergio Torre, en representación de Caja Rural de Teruel, han sido los encargados de entregar los distintos premios acompañados de Ricardo Mosteo, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jamón de Teruel/ Paleta de Teruel y de la IGP Cerdo, quien ha hecho entrega del diploma a la mención especial para la Mejor Croqueta Jamón de Teruel 2026.

Concluye así la sexta edición del Concurso de Croquetas creativas 2026, con un balance positivo, que una vez más ha conseguido que 14 establecimientos de la provincia presentasen su mejor versión de las preciadas croquetas que sin duda hacen disfrutar a los amantes de este preciado bocado de la gastronomía española.

Este concurso se enmarca en las actuaciones anuales de Teruel empresarios turísticos, teniendo a Turismo de Aragón, Diputación Provincial de Teruel, Caja Rural y el Ayuntamiento de Teruel, como entidades colaboradoras en todas las iniciativas gastronómicas que la Asociación Teruel empresarios turísticos organiza a lo largo del año con la coordinación de la empresa Conexión Imaginativa.

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La próxima cita será en septiembre con la vigésimo tercera edición del Concurso Provincial de Tapas Jamón de Teruel, que tendrá lugar del 10 al 20 de septiembre de 2026.

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