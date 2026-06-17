Casas, cuevas y bodegas con filtraciones y solares abandonados: el problema que han llevado hasta las Cortes los vecinos de Épila

Los vecinos de Los Cabezos de la localidad de Épila han intervenido este miércoles ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón para exigir la colaboración de las administraciones autonómicas para poner en marcha "un plan integral urgente para la recuperación de este barrio, con objetivos, prioridades y con un presupuesto adecuado para poner fin a la situación de abandono y degradación".

Así, José Alfredo Polo y Manuel Remiro han comparecido en el Parlamento aragonés para explicar que la zona ha sufrido "un deterioro progresivo preocupante" debido a que muchas de las casas, cuevas o bodegas "presentan filtraciones, abandono, solares degradados y dejación". Además, han detallado que existen situaciones que general alarma social como animales mantenidos en condiciones inadecuadas, inseguridad ciudadana, vertidos incontrolados o quemas de residuos.

De esta manera, han señalado que "la falta de inversión, el abandono institucional y la marginalidad espacial limitan el desarrollo físico, mental y social de los habitantes" y que los espacios abandonados "reducen las posibilidades de crecimiento y bienestar y favorecen la continuidad del ciclo de pobreza".

"No venimos a buscar enfrentamientos políticos, sino que las administraciones colaboren y ayuden a los vecinos afectados y preserven el patrimonio histórico de Los Cabezos", han aclarado.

Desde el Partido Popular, la diputada María José Vicente ha apuntado que "la solución a una problemática tan compleja como la de Los Cabezos requiere una estrategia coordinada y el compromiso firme de todas las administraciones", pero ha recordado que las cuestiones planteadas "se encuentran dentro de las competencias municipales y debe ser el Ayuntamiento de Épila quien ejerza el liderazgo".

La representante socialista, Carmen Soler, ha reconocido que se necesita que todas las administraciones colaboren para "realizar un plan integral con planificación, financiación adecuada y un trabajo coordinado de las distintas instituciones para la mejora de la calidad de vida de todas las personas que viven allí".

La parlamentaria de Vox Marta Fernández ha advertido que existe "una peligrosidad material y personal por los hundimientos, filtraciones y socavones por el agua de lluvia y de la procedente de los vertidos municipales", así como "una estigmatización" de los vecinos de este barrio.

Desde Chunta Aragonesista, Mascún Ariste ha recalcado que "el problema es una realidad estructural de deterioro urbano y social que afecta a la dignidad de las personas que viven allí" y ha criticado que no entiende la postura del ayuntamiento del municipio.

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Por parte de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha puesto de relieve que es una zona histórica que "debe ser preservada porque alberga patrimonio de Épila" y ha solicitado "una solución integral para este barrio que ofrezca medidas de saneamiento, rehabilitación e integración social".