Fallece Máximo López, histórico dirigente socialista de Binéfar (Huesca)

Máximo López, histórico dirigente socialista de Binéfar (Huesca) y miembro de la agrupación local del PSOE en la localidad, ha fallecido tras un accidente el pasado fin de semana, según ha informado la Federación altoaragonesa del PSOE.

López fue concejal del PSOE en Binéfar durante el mandato de Manuel Lana como alcalde y formó parte activa de la agrupación local socialista, en la que desarrolló una labor municipalista centrada en la cercanía con la ciudadanía y la defensa de los servicios públicos.

El dirigente volcaba su vocación política con el compromiso social con distintas entidades como la vicepresidencia de la Asociación Down Huesca, desde donde impulsó la visibilización y la mejora de recursos para las personas con discapacidades. En el ámbito profesional, fue profesor de Educación Primaria en el CEIP Víctor Mendoza de Binéfar y en el año 2016 fue pregonero en las fiestas del municipio como reconocimiento a su fuerte vínculo con la vida social y festiva de la localidad.

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El PSOE ha expresado su pesar por el fallecimiento de Máximo López y ha trasladado sus condolencias a familiares y amigos. El secretario general de los socialistas altoaragoneses, Fernando Sabés, ha destacado en un comunicado el compromiso e implicación de López con Binéfar y la defensa de la inclusión de los colectivos más desfavorecidos, además de su carácter cercano y su trabajo diario con los vecinos literanos.