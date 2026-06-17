Las obras de las escaleras de acceso al paseo de la Muralla de Huesca comenzarán este año

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha presentado el proyecto de construcción de una escalera de acceso al paseo de la muralla desde la ronda Montearagón, con un presupuesto de unos 190.000 euros, y ha anunciado su intención de licitarlo para que las obras comiencen antes de fin de año.

Estas escaleras, según ha informado Orduna, son una demanda vecinal “histórica” y permitirá completar el recorrido del paseo de la muralla en su conexión con la ronda Montearagón, además de habilitar una salida de emergencia para el colegio de San Vicente y mejorar la seguridad en la zona de la parada de autobuses del centro.

La regidora ha explicado que el proyecto figura en los presupuestos municipales desde el pasado ejercicio, que en las cuentas de este año tienen financiación suficiente para ejecutarlo y que la previsión inicial ronda los 190.000 euros, aunque puede aumentar.

El proyecto pasará por la Comisión Provincial de Patrimonio el próximo 29 de junio y, una vez obtenido el visto bueno, se llevará a licitación con un plazo estimado de dos meses para la adjudicación. La intención es que los trabajos se inicien este año con una duración de entre cinco y seis meses.

Estas obras, según Orduna, son parte de la primera fase de un plan más amplio en este entorno que incluye la peatonalización de la calle Desengaño en la zona pactada con los vecinos, proyecto que llevarán también a la comisión este mes, y una futura urbanización y rehabilitación de la calle que se desarrollará por fases y cuya inversión podría llegar a los tres millones de euros.

Por su parte, el arquitecto Sixto Marín, autor del proyecto, ha explicado que la escalera resolverá varios problemas urbanos, dignificará el actual final de la muralla que concluye junto al colegio San Vicente y dará continuidad al paseo de la muralla, que hoy en día acaba en una valla sin conexión con la ronda Montearagón.

Además, ha añadido que se aprovechará para arreglar la zona de embarque de autobuses del centro educativo, una de las demandas del plan de movilidad de la ciudad que preveía ampliar esa zona y convertirla en espacio seguro.

Para la actuación se empleará piedra arenisca, hormigón tintado en un color similar al de la muralla y nuevas barandillas metálicas que en el futuro podrán extenderse por todo el paseo de la muralla, ha dicho Marín.

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El arquitecto ha indicado que la estructura se ejecutará mediante un sistema de micropilotaje que evitará apoyar la plataforma sobre la muralla para preservar este elemento patrimonial.