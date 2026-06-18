Más aparcamientos, remodelación de viviendas y una zona más accesible: así será el renovado casco histórico de Sariñena

El Ayuntamiento de Sariñena sigue avanzando en la recuperación del casco antiguo con la próxima remodelación de la plaza de la iglesia, una actuación que supondrá una inversión de alrededor de 372.000 euros y que permitirá transformar uno de los espacios más representativos del centro histórico en una zona más peatonal, accesible y pensada para el encuentro.

El proyecto, financiado a través del Plan de Obras de la Diputación de Huesca, contempla una intervención integral en la parte central de la plaza, que había quedado pendiente tras las actuaciones realizadas hace varios años en las aceras. La obra permitirá renovar las redes existentes, ordenar mejor el espacio público y dar continuidad estética y funcional a este entorno urbano.

La nueva plaza tendrá un carácter prácticamente peatonal, con acceso restringido a las calles del entorno, y contará con zonas de descanso, ajardinamiento y un diseño pensado para favorecer el encuentro ciudadano. Además, se respetarán los árboles existentes y se apostará por un tratamiento del pavimento tipo adoquinado, acorde con el carácter del casco antiguo.

El alcalde de Sariñena, Francisco Villellas, ha explicado que la idea es “actualizar” la plaza y convertirla en “un espacio para el disfrute de la población”. En este sentido, ha señalado que la actuación también puede contribuir a reforzar la actividad del entorno, tanto desde el punto de vista social como comercial y hostelero.

El concejal de Casco Antiguo y Vivienda, Mascún Ariste, ha subrayado que esta obra es una pieza más dentro de la estrategia municipal para revitalizar el centro histórico. “Llevamos mucho tiempo detrás de poder hacer realidad esta remodelación. La plaza de la iglesia es un espacio clave del casco antiguo y queremos que vuelva a ganar vida, que sea más cómodo, más accesible y más pensado para las personas”, ha señalado.

Ariste ha recordado que el ayuntamiento ya ha impulsado en los últimos años otras actuaciones en esta misma línea, como la renovación de la plaza del ayuntamiento, la mejora de varias calles, el arreglo de aceras, la renovación de la iluminación, las ayudas para fachadas y la dinamización de actividades en el centro.

Valeriano Tella, Mascún Ariste y Francisco Villellas, junto al cine Victoria / Servicio especial

Nuevo aparcamiento en el Cine Victoria

Una de las claves para poder avanzar en este nuevo planteamiento urbano ha sido la adquisición por parte del ayuntamiento del antiguo Cine Victoria, situado en la propia plaza de la iglesia. El inmueble fue comprado el pasado mes de diciembre y se convertirá en un aparcamiento cubierto con alrededor de 17 plazas.

Villellas ha explicado que el edificio no se derribará, sino que se restaurará y acondicionará para este nuevo uso. La intervención permitirá conservar la estructura del inmueble, dejando vista parte de la estructura de madera y manteniendo así su valor arquitectónico. La inversión prevista ronda los 187.400 euros y cuenta con financiación de la Diputación Provincial de Huesca. La obra podría estar finalizada antes de final de año.

Para Mascún Ariste, la compra del antiguo Cine Victoria es “estratégica” para el futuro de la plaza y del casco antiguo. “Nos permite compatibilizar una plaza más peatonal con nuevas plazas de aparcamiento en el propio centro. Es decir, ganamos espacio para las personas sin dejar de dar respuesta a las necesidades de movilidad de vecinos y usuarios”, ha explicado.

La creación de este aparcamiento permitirá compensar la reducción de tráfico y estacionamiento en la plaza, facilitando una reorganización más coherente del centro y haciendo compatible la mejora del espacio público con el acceso al casco urbano.

Ariste, Villellas y Tella, en la plaza de la iglesia / Servicio especial

Remodelación de viviendas

Por otro lado, y a través de los planes de la Diputación de Huesca, el consistorio tiene prevista la adecuación de una vivienda anexa al antiguo Cine Victoria, que necesita de mejoras y que sacará a alquiler.

Según explica el primer edil, es una de las tres en las que está previsto intervenir. La segunda está situada en la calle Castillo de Sariñena. En este caso, se trata de una vivienda que fue donada al Ayuntamiento y cuyo tejado es necesario renovador. A ello, se sumará la segunda fase de remodelación de una tercera vivienda en la pedanía de La Cartuja de Monegros, que se corresponde con el piso situado sobre el bar social.

Todas estas actuaciones vienen a completar las renovaciones en viviendas realizadas en los últimos años, entre ellas, las cuatro completadas en Pallaruelo de Monegros y ocupadas por familias que han logrado revitalizar el colegio. En esta pedanía, el consistorio ha recibido otras dos donaciones y el objetivo es su rehabilitación, según explica el primer edil, mostrando su satisfacción por la colaboración e implicación vecinal.

También se están estudiando pequeñas inversiones en el antiguo cuartel de la Guardia Civil y se mantienen conversaciones con el Obispado de Barbastro-Monzón y la Diputación Provincial de Huesca para valorar futuras actuaciones de conservación en la iglesia de La Masadera. Asimismo, se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento en la iglesia de Pallaruelo de Monegros, centrados en la mejora del tejado y la cubierta. También está previsto renovar parte de los aseos del colegio público La Laguna de Sariñena gracias a una subvención ya aprobada de 48.000 euros de la Diputación de Huesca.

Junto a estas actuaciones, el ayuntamiento trabaja también en la apertura de una nueva conexión entre la calle Goya y la calle Joaquín Costa a través de un solar adquirido el pasado año. El objetivo es crear un paso público que facilite los desplazamientos de los peatones y evite rodeos innecesarios para acceder al centro del municipio. La obra será financiada a través del Plan de Obras de la Diputación de Huesca.