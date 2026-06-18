Canfranc Estación y Candanchú estrenan nuevas depuradoras tras una inversión de más de 7 millones

Las localidades de Canfranc Estación y Candanchú ya cuentan con dos nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), dos infraestructuras que permitirán mejorar de forma significativa la calidad de las aguas del río Aragón y reforzar la protección ambiental en el Pirineo aragonés.

Las actuaciones han supuesto una inversión conjunta superior a los siete millones de euros: aproximadamente 2,9 millones la de Canfranc Estación y 4,1 millones la de Candanchú. El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha participado este jueves en la recepción de las instalaciones. Ambas inician ahora el periodo de prueba y puesta en marcha hasta alcanzar su pleno rendimiento durante las próximas semanas.

Biendicho ha subrayado que estas actuaciones representan una inversión estratégica en protección ambiental y en la mejora de la calidad de vida. “La depuración no se ve, no la percibimos directamente, pero sus beneficios llegan a cientos de miles de personas”, ha afirmado. El consejero ha explicado que la mejora de la calidad de las aguas del río Aragón repercute directamente sobre sistemas de abastecimiento fundamentales para numerosos municipios aragoneses y contribuye a cumplir con los objetivos de calidad del agua.

Las nuevas depuradoras son iniciativas impulsadas por el Instituto Aragonés del Agua para modernizar las infraestructuras de saneamiento y depuración, para completar la ejecución pendiente del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Este programa contempla alrededor de un centenar de actuaciones y una inversión global prevista de 105 millones de euros.

Actualmente se encuentran en ejecución nuevas actuaciones en distintos puntos del Pirineo aragonés y está prevista la licitación de varios proyectos adicionales durante los próximos ejercicios hasta quedar completada su progresiva entrada en servicio en el año 2029.

Durante su intervención, Biendicho ha querido agradecer el trabajo realizado por los técnicos del Instituto Aragonés del Agua, los equipos de dirección de obra, las empresas constructoras y los ayuntamientos implicados, cuya colaboración ha permitido culminar actuaciones largamente demandadas en el Valle del Aragón.

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Biendicho ha concluido destacando que la calidad del agua y la garantía de disponibilidad del recurso constituyen dos retos estratégicos para el futuro de nuestra región: “Desarrollar los programas de depuración es invertir en medio ambiente, en salud pública, en calidad de vida y en futuro".