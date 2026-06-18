Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras PortilloReal ZaragozaLecitrailerSucesos AragónHuelga médicosMario Alonso Auren
instagramlinkedin

Una empresa catalana invierte 8,5 millones para llevar la moda del 'glamping' al Pirineo aragonés

Interior de una tienda de campaña de un glamping de Holacamp abierto en Cataluña.

Interior de una tienda de campaña de un glamping de Holacamp abierto en Cataluña. / Holacamp

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Zaragoza

La gestora de cámpines catalana HolaCamp ha reforzado su cartera con dos nuevos establecimientos, en Ainsa y Sabiñánigo (Aragón), hasta un total de 16 activos, y espera facturar este año unos 40 millones de euros, un 35 % más con respecto al año anterior. Su apuesta por el Pirineo aragonés pasa por una inversión de 8,5 millones para implantar un modelo en auge como es el glamping en este entorno incomparable.

La compañía dedicará cerca de 5 millones de euros a la modernización del antiguo Camping Ainsa, que pasará a operar bajo la marca HolaCamp Ainsa y en el que se desarrollarán 2,5 hectáreas de terreno anexas para ampliar su capacidad, ha señalado en un comunicado. Para el antiguo Sabiñánigo Camp & Hotel, la empresa ha diseñado un plan de inversión de 3,5 millones que se destinarán a mejora de infraestructuras, renovación de servicios e incorporación de nuevas unidades de alojamiento.

La firma catalana abrirá sus nuevos establecimientos en Aínsa y Sabiñánigo.

La firma catalana abrirá sus nuevos establecimientos en Aínsa y Sabiñánigo. / Holacamp

La compañía ha señalado en un comunicado este jueves que se encuentra en la fase final de constitución de una 'joint venture' con un grupo industrial internacional que respaldará su próxima etapa de crecimiento. HolaCamp mantiene su objetivo de alcanzar los 20 cámpines gestionados antes de que concluya este año, y ha avanzado que próximamente espera incluir en su cartera un establecimiento en la costa valenciana. "Estamos viendo un gran interés por parte de inversores especializados", ha señalado el consejero delegado de la firma, Alfonso Leprevost.

Noticias relacionadas

La empresa se propone incorporar una media de ocho nuevos cámpines al año, una meta que incluso pude superar gracias a la "flexibilidad de sus diferentes fórmulas de colaboración, que incluyen desde la gestión integral, arrendamiento, franquicia y acuerdos personalizados adaptados a las necesidades de cada propietario". EFE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aldi continua su expansión en Aragón con la apertura de su primer supermercado en el centro de Zaragoza
  2. El Gobierno de España autoriza una inversión récord para rehabilitar carreteras de Aragón: estas son las elegidas
  3. Villas de lujo, piscina privada y 750.000 euros: así es la ‘Moraleja’ aragonesa
  4. McDonald's continúa su expansión por Aragón: abrirá su primer restaurante en una localidad de 20.000 habitantes
  5. Un atropello obliga a cortar el tranvía de Zaragoza durante una hora
  6. Detectado un brote de viruela del mono en Zaragoza: ya hay más casos que en los tres últimos años
  7. El pueblo favorito de Camela está a diez minutos de Zaragoza: dará un concierto en el municipio más rico de Aragón
  8. Declarado un nuevo incendio de madrugada en el PTR de Zaragoza: 'El humo no es tóxico

Una empresa catalana invierte 8,5 millones para llevar la moda del 'glamping' al Pirineo aragonés

Una empresa catalana invierte 8,5 millones para llevar la moda del 'glamping' al Pirineo aragonés

Canfranc Estación y Candanchú estrenan nuevas depuradoras tras una inversión de más de 7 millones

Canfranc Estación y Candanchú estrenan nuevas depuradoras tras una inversión de más de 7 millones

Teruel lanza una campaña de prevención para unas Fiestas del Ángel seguras y libres de agresiones sexistas

Teruel lanza una campaña de prevención para unas Fiestas del Ángel seguras y libres de agresiones sexistas

Este es el pueblo de Aragón que recreará este fin de semana un rito ancestral: se desarrolla en un bosque y tiene propiedades curativas

Este es el pueblo de Aragón que recreará este fin de semana un rito ancestral: se desarrolla en un bosque y tiene propiedades curativas

Más aparcamientos, remodelación de viviendas y una zona más accesible: así será el renovado casco histórico de Sariñena

Más aparcamientos, remodelación de viviendas y una zona más accesible: así será el renovado casco histórico de Sariñena

Ya es oficial: estos serán los protagonistas que encarnarán a los Amantes de Teruel

Ya es oficial: estos serán los protagonistas que encarnarán a los Amantes de Teruel

Un vecino de Mequinenza evita su destierro tras confesar 19 robos en un solo mes

Un vecino de Mequinenza evita su destierro tras confesar 19 robos en un solo mes

El expresidente del CD Tudelano detenido por amaños de partidos renuncia al gimnasio de Illueca

El expresidente del CD Tudelano detenido por amaños de partidos renuncia al gimnasio de Illueca
Tracking Pixel Contents