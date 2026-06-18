Una empresa catalana invierte 8,5 millones para llevar la moda del 'glamping' al Pirineo aragonés

La gestora de cámpines catalana HolaCamp ha reforzado su cartera con dos nuevos establecimientos, en Ainsa y Sabiñánigo (Aragón), hasta un total de 16 activos, y espera facturar este año unos 40 millones de euros, un 35 % más con respecto al año anterior. Su apuesta por el Pirineo aragonés pasa por una inversión de 8,5 millones para implantar un modelo en auge como es el glamping en este entorno incomparable.

La compañía dedicará cerca de 5 millones de euros a la modernización del antiguo Camping Ainsa, que pasará a operar bajo la marca HolaCamp Ainsa y en el que se desarrollarán 2,5 hectáreas de terreno anexas para ampliar su capacidad, ha señalado en un comunicado. Para el antiguo Sabiñánigo Camp & Hotel, la empresa ha diseñado un plan de inversión de 3,5 millones que se destinarán a mejora de infraestructuras, renovación de servicios e incorporación de nuevas unidades de alojamiento.

La firma catalana abrirá sus nuevos establecimientos en Aínsa y Sabiñánigo. / Holacamp

La compañía ha señalado en un comunicado este jueves que se encuentra en la fase final de constitución de una 'joint venture' con un grupo industrial internacional que respaldará su próxima etapa de crecimiento. HolaCamp mantiene su objetivo de alcanzar los 20 cámpines gestionados antes de que concluya este año, y ha avanzado que próximamente espera incluir en su cartera un establecimiento en la costa valenciana. "Estamos viendo un gran interés por parte de inversores especializados", ha señalado el consejero delegado de la firma, Alfonso Leprevost.

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La empresa se propone incorporar una media de ocho nuevos cámpines al año, una meta que incluso pude superar gracias a la "flexibilidad de sus diferentes fórmulas de colaboración, que incluyen desde la gestión integral, arrendamiento, franquicia y acuerdos personalizados adaptados a las necesidades de cada propietario". EFE