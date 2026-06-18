Ya es oficial: estos serán los protagonistas que encarnarán a los Amantes de Teruel

Nuria Simón Esteban y Lucas Murciano Galindo serán los encargados de interpretar a Isabel de Segura y Diego de Marcilla en La Partida de Diego 2026 y Las Bodas de Isabel 2027. La Fundación Bodas de Isabel ha presentado el reparto de personajes de las dos recreaciones históricas, que se celebrarán del 2 al 4 de octubre y del 18 al 21 de febrero, respectivamente.

El anuncio se ha realizado en el Auditorio Torre El Salvador, escenario que ha acogido por primera vez el acto de presentación del elenco. La designación de los protagonistas supone el inicio de la preparación de ambas citas, que en los próximos meses afrontarán los ensayos y el trabajo de construcción de los personajes. La dirección de la leyenda recaerá este año en Marian Pueo, que asumirá la coordinación artística del proyecto.

Junto a los protagonistas, el reparto principal estará integrado por Aurelio Rodrigo y Pili Mateo como Pedro de Segura y Leonor, padres de Isabel; Pablo García y Amaya López como Martín de Marcilla y Constanza, padres de Diego; y Manu Farré, que interpretará a Pedro de Azagra, prometido de Isabel.

La fundación ha destacado el creciente interés por participar en las recreaciones, tras registrar alrededor de 200 inscripciones en la convocatoria de talleres-casting, con una elevada presencia de jóvenes. Además del reparto principal, el elenco incluirá personajes de las familias Segura, Marcilla y Azagra, el concejo, la corte de Pedro II de Aragón, grupos corales, figuración y participantes infantiles y juveniles.

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La Partida de Diego volverá a servir como punto de partida del trabajo escénico del elenco, mientras que Las Bodas de Isabel incorporarán de nuevo escenas paralelas para complementar el desarrollo de la Leyenda.