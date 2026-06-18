Teruel lanza una campaña de prevención para unas Fiestas del Ángel seguras y libres de agresiones sexistas

El Ayuntamiento de Teruel, a través del programa Teruel Saludable, pondrá en marcha una nueva campaña de prevención y sensibilización con motivo de las Fiestas del Ángel, que tiene como objetivo fomentar hábitos saludables, prevenir conductas de riesgo asociadas al ocio festivo y reforzar la lucha contra las agresiones sexistas mediante acciones informativas, recursos de apoyo y la implicación de toda la ciudadanía.

La campaña ha sido presentada esta mañana por la concejal de Teruel Saludable, Lucía Gargallo, y el concejal de Desarrollo Económico, Luis Girón. Ambos han coincidido en la necesidad de promover unas fiestas seguras, respetuosas y libres de cualquier forma de violencia.

Gargallo ha explicado que la campaña pretende trasladar mensajes de autocuidado, convivencia y responsabilidad, además de aumentar la concienciación sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras sustancias. "Queremos que la ciudadanía disfrute de las fiestas de forma segura y que conozca los recursos de ayuda y prevención que tiene a su disposición", ha señalado.

Entre las principales actuaciones, ha destacado el trabajo de los dinamizadores de calle, que desarrollarán labores de sensibilización y prevención durante los días de mayor afluencia de público. Su intervención se dirigirá especialmente a adolescentes y jóvenes y se centrará en los denominados puntos calientes, como la estación de autobuses durante la llegada de visitantes, la zona de acampada, los espacios de encuentro más frecuentados por la juventud y las peñas de la ciudad.

Además de informar sobre los riesgos asociados al consumo abusivo de alcohol y otras sustancias, los dinamizadores ofrecerán información sobre los recursos municipales de prevención y atención frente a las violencias sexistas, entre ellos el Punto Violeta y el teléfono 016, servicio gratuito y confidencial de atención a las mujeres víctimas de violencia.

Consolidación de la 'Zona Segura'

Otra de las novedades será la consolidación de la denominada Zona Segura, un espacio que reunirá en un mismo entorno el Punto Violeta, el Punto Arcoíris, los servicios sanitarios y Protección Civil en la Ronda, junto a la estación de autobuses. Según ha explicado Gargallo, esta medida responde a una estrategia de prevención ambiental que busca crear entornos más seguros, visibles y accesibles para toda la población.

La campaña incorpora además una nueva acción de sensibilización bajo el lema 'Esta Vaquilla, plántate contra las agresiones sexistas'. La iniciativa contará con la colaboración del sector hostelero y comercial de la ciudad mediante la distribución de 300 servilleteros y 60 minimupis con mensajes de concienciación, información sobre el teléfono 016 y la ubicación de la Zona Segura y del Punto Violeta.

Luis Girón ha agradecido el trabajo desarrollado por Teruel Saludable y ha destacado la rápida respuesta de comerciantes y hosteleros para sumarse a la iniciativa. "Es necesario el compromiso de toda la población para eliminar cualquier conducta de violencia sexista y actuar frente a ella con una tolerancia cero", ha afirmado.

El concejal ha subrayado también la importancia de dar la máxima visibilidad posible a la campaña para que cualquier persona conozca los recursos disponibles durante las fiestas.

La campaña se desarrollará entre el 22 de junio y el 3 de julio. Asimismo, los días 29 y 30 de junio se realizarán 600 encuestas anónimas que permitirán conocer la percepción de seguridad durante La Vaquilla, el grado de conocimiento de recursos como el Punto Violeta y las necesidades detectadas entre la población, especialmente entre los colectivos más vulnerables. Como incentivo para participar, se repartirán 300 fundas impermeables para teléfonos móviles y 300 bolígrafos.

Ninguna intervención grave en años anteriores

Preguntada por los medios de comunicación, Lucía Gargallo ha manifestado que las intervenciones en años anteriores han sido muy reducidas y ninguna de carácter grave, aunque se considera fundamental mantener y reforzar las medidas preventivas.

No obstante, sí que se ha prestado ayuda a personas que habían perdido el móvil o que se habían despistado de los amigos con los que iban, entre otras circunstancias. El objetivo final es consolidar una fiesta "ejemplar, segura y respetuosa", en la que vecinos y visitantes puedan disfrutar con tranquilidad.

"Queremos implicar a toda la comunidad en la prevención de las violencias sexistas y transmitir un mensaje claro de rechazo a cualquier comportamiento que atente contra la libertad y la seguridad de las personas", ha concluido Lucía Gargallo.