Este es el ganador del cartel de las Fiestas Patronales de 2026 de Tarazona

El cartel titulado Rompiendo Moldes, obra del turiasonense David Chain Esteban, ha sido elegido ganador del Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas de Tarazona 2026. Las fiestas patronales, una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo turiasonense, se celebrarán del 27 de agosto al 1 de septiembre.

El certamen ha contado con una destacada participación, con un total de 17 trabajos presentados, que han sido evaluados en dos fases. La elección final tuvo lugar este jueves, tras la deliberación del jurado calificador, integrado por representantes de todas las peñas festivas de la ciudad y de las asociaciones vecinales. Entre los criterios valorados destacaron la capacidad de las obras para transmitir la esencia y los valores de las fiestas, así como su impacto visual, creatividad y originalidad.

El cartel ganador representa la mano del Cipotegato sosteniendo su característico palo, en el que aparecen reflejadas todas las peñas de la ciudad, mientras que en la esfera figura el escudo del Ayuntamiento de Tarazona, en una composición que simboliza la unión y el espíritu festivo de la ciudad.

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Por su parte, el accésit ha recaído en la también turiasonense Paola Resano Garcés por su obra “Montaña de Tomates”. Su trabajo será reconocido con un diploma y será publicado en las páginas interiores del Programa Oficial de Fiestas 2026.