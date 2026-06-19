Sanidad garantiza la atención en Neurología en el hospital de Teruel

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha asegurado que la asistencia neurológica en el Hospital Obispo Polanco de Teruel está garantizada pese a la falta de especialistas y ha anunciado medidas para mantener la atención hasta completar la plantilla.

El consejero de Sanidad Ángel Sanz ha explicado en una visita al nuevo centro hospitalario turolense que el servicio de Neurología, formado por cuatro facultativos, se ha visto afectado por una baja maternal, una baja médica y la marcha voluntaria de dos especialistas.

Ha señalado que esta situación responde a un problema de escasez de neurólogos que afecta al conjunto de España y ha añadido que la bolsa de empleo está agotada, por lo que no hay profesionales disponibles para cubrir de inmediato las vacantes.

Para garantizar la asistencia, ha indicado que el Hospital Obispo Polanco cuenta con el apoyo del servicio de Neurología del hospital Miguel Servet de Zaragoza; y además ha precisado que los pacientes con patología neurológica pueden ser atendidos por los médicos internistas del centro, que disponen de experiencia y del respaldo de los especialistas zaragozanos cuando sea necesario.

El responsable de Sanidad también ha confirmado que el Salud ha localizado a dos posibles candidatos para reforzar el servicio y que mantiene conversaciones para intentar su incorporación; si bien ha reconocido que Aragón compite con hospitales de otras comunidades, como la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, así como con la sanidad privada, para captar este tipo de especialistas.

Durante la comparecencia ante los medios, el consejero ha insistido en que ningún paciente quedará sin atención y ha defendido que el trabajo en red entre hospitales permite mantener la asistencia mientras se cubren las vacantes.

También ha recordado Sanz que la falta de neurólogos no es un problema exclusivo de Teruel, sino una situación generalizada derivada de la escasez de profesionales disponibles.