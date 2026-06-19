Así será la comunicación de Alcañiz con Madrid, Cataluña, La Rioja y Navarra: tren y bus con billetes combinados

Renfe y la empresa de autobuses Hife han impulsado un acuerdo para poner en marcha una nueva combinación tren+bus en Aragón que conecta la localidad turolense de Alcañiz con Madrid, La Rioja, Navarra y Cataluña. Estos billetes combinados, que están garantizados e integran las dos modalidades de viaje en un solo título de transporte, ya están disponibles en los distintos sistemas de venta de la operadora ferroviaria.

La modalidad Tren+Bus es una propuesta intermodal de viaje resultado de una alianza entre Renfe y una empresa de autobuses para dar respuesta a necesidades muy concretas de movilidad. Mediante la misma, se impulsan billetes combinados que permiten realizar en tren una parte del viaje y en autobús la otra, integrando en un solo título de transporte todos los datos necesarios de cada empresa, horarios y puntos de enlace.

Renfe e Hife han promovido una nueva propuesta combinada que permite desplazarse entre Alcañiz y destinos como Madrid, Logroño, Calatayud, Pamplona, Barcelona, Tarragona o Girona. Los viajeros realizan en autobús el trayecto entre el municipio turolense y Zaragoza y en tren el recorrido entre la capital aragonesa y cualquiera de los destinos citados.

La propuesta establece veinte frecuencias semanales entre ambos sentidos: ocho servicios de lunes a viernes (cuatro en cada sentido), siete servicios los sábados y cinco servicios más los domingos.

Noticias relacionadas

Los horarios están disponibles en la web de Renfe y los billetes pueden obtenerse en los distintos canales de venta de la operadora ferroviaria. En www.renfe.com son accesibles a través del origen/destino ‘Alcañiz Bus’.