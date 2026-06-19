Valentia finalizará las obras de su nuevo centro en Monzón en el primer trimestre de 2027

La Fundación Valentia avanza en la construcción de su nuevo centro de Monzón, cofinanciado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH), cuyas obras concluirán previsiblemente en el primer trimestre de 2027 con el objetivo de abrir sus puertas en verano de ese mismo año.

Según ha informado la DPH, se trata de un proyecto declarado de interés público y social por la institución provincial, que combinará vivienda y formación para personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o con trastorno del espectro autista y que contará con 16 unidades de vivienda adaptadas y una planta destinada a formación e innovación que ampliará la atención a jóvenes mayores de 21 años de todo el Alto Aragón.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, y la diputada de Servicios Sociales, Lola Ibort, han visitado este viernes las obras junto a la directora gerente de la Fundación Valentia, Sara Comenge, y responsables de la empresa constructora para comprobar el avance de los trabajos iniciados en noviembre de 2025 y cuya finalización esta prevista para comienzos de 2027.

Como explica la Fundación Valentia, este centro será estratégico porque actualmente no existe en la provincia ningún dispositivo que combine vivienda con un programa formativo estructurado de continuidad posteducativa para personas con discapacidad intelectual.

El nuevo centro completará la red de recursos existentes en Monzón, donde ya cuentan con el colegio de Educación Especial La Alegría, gestionado por el Gobierno de Aragón, y el centro Reina Sofía de Valentia, que atienda a 95 personas y da trabajo a 88 profesionales.

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El objetivo de Valentia es iniciar la actividad durante el verano de 2027 y para ello ya ha seleccionado a las seis primeras personas que participaran en la iniciativa, que irá ampliando progresivamente su capacidad, y que ha sido respaldada por la DPH con una subvención de 1,2 millones de euros distribuidas en las anualidades de 2025, 2026 y 2027.